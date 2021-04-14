Из-за паводка четыре вологодские деревни остались без дороги

В Вологодской области теплая погода способствует поднятию уровня воды в реках. Из-за паводка страдают и дороги. Без транспортного сообщения остались жители четырех деревень в Вологодском районе. Ручей размыл даже дорожное полотно.

По данным Гидрометцентра, уровень воды в реке Вологде составляет 110,1 метра по Балтийской системе. Критическим же для Вологды является уровень 112,2 метра, при котором в зону риска попадают ряд прибрежных улиц Вологды.

Как отметила заместитель начальника ведомства Юлия Смелкова, в ближайшие дни, до 16 апреля, ожидаются плюсовые температуры в ночное и дневное время, поэтому продолжится таяние и повышение уровня воды в реке. После 16 апреля ночью прогнозируются слабые заморозки, которые снизят интенсивность весенних процессов.

Мониторинг гидрологической обстановки на водных объектах идет в круглосуточном режиме, контролируется ситуация на малых реках Содема, Шограш, Евковка. Если возникают заторы, то их очищают. В зоне особого внимания - дачные территории. Это Баранково, Ананьино, Лукьяново, Екимцево, Доронино.

А в Великий Устюг, который больше всего страдает от паводка, прибыла опергруппа МЧС, сообщает правительство региона. На реках продолжают ледорезные работы, уже пропилили 98 километров на Северной Двине и 39 - на Сухоне, подрывают лед.

Глава администрации Великоустюгского района Александр Кузьмин написал в соцсети, что в ночь на 14 апреля ледоход развивался на Северной Двине. К утру голова ледохода продвинулась ниже города Красавино и вышла на территорию Архангельской области.