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14.04.2021 12:58
Рубрика: Общество

Петербургские медики рассказали, как распознать "желудочный ковид"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Во вторую волну COVID-19 желудочно-кишечные проявления этого заболевания стали встречаться намного чаще. Об этом пишет "Доктор Питер" со ссылкой на специалистов Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова.

Фото: iStock
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Симптомы расстройства желудочно-кишечного тракта могут сопутствовать классическим проявлениям коронавируса (температура, кашель, одышка и так далее), а могут быть сами по себе. В последнем случае люди не обращают на них большого внимания, считая это, например, обострением хронического гастрита, а когда спустя некоторое время получают хороший титр антител, полагают, что перенесли COVID-19 бессимптомно. Однако на самом деле желудочные проблемы как раз и были проявлением коронавирусной инфекции, рассказала кандидат медицинских наук, ассистент кафедры гастроэнтерологии Юлия Коковина.

"Желудочный ковид" чаще всего похож в своих проявлениях на язвенную болезнь: для него характерны ночные схваткообразные боли, которые локализуются в области над пупком. Впрочем, боли могут возникать после еды и спонтанно, в любое время суток. Может быть и непродолжительное расстройство стула. Другие симптомы: изжога, вздутие живота и повышенное газообразование.

Медики предупреждают, что коронавирусная инфекция может вызывать обострения с сильными болевыми приступами у людей, страдающих мочекаменной и желчекаменной болезнями. Кстати, во время пандемии выросло число экстренных удалений желчного пузыря.

По мнению гастроэнтерогов, особенно сильно коронавирус может поразить двенадцатиперстную кишку и тонкий кишечник в целом. В группе риска - прежде всего те, что прежде страдал заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В особенности - люди, у которых диагностирован гастрит с пониженной кислотностью.

Тем, кто перенес "желудочный ковид", Юлия Коковина советует сделать биохимический анализ крови, чтобы понять, не повышены ли основные показатели ферментов печени, и копрограмму, чтобы выяснить, насколько пострадала микрофлора. Исходя из результатов, нужно принимать препараты для восстановления, назначенные врачом.

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