В Архангельске юную пару унесло на отколовшейся льдине

На реке Северная Двина в районе Архангельска спасли 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку, которых унесло на отколовшейся льдине.

Как сообщила региональная диспетчерская служба, апрельским вечером у подростков было назначено свидание на реке неподалеку от поселка Цигломень. Они стояли на льду рядом с берегом и не заметили, как льдина откололась и поплыла. Молодой человек позвонил по мобильному в службу "112".

Пару несло достаточно быстро на расстоянии примерно 10-15 метров от берега. Льдина была большой и на вид достаточно крепкой, но подростки боялись, что она в любой момент может расколоться.

Им на помощь направились две спасательные группы - на автомобиле и судне на воздушной подушке. Но еще до их прибытия молодых людей спас мужчина, который заметил пару с берега в районе лодочной станции. Он сразу взял лодку и по воде, освободившейся ото льда, добрался до терпящих бедствие.

Подростки были доставлены на берег целыми и невредимыми. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ко времени этого происшествия в Архангельске уже были закрыты все ледовые переправы, а выход на лед объявлен опасным. Несмотря на это, спасатели регулярно получают сообщения о детях, бегающих по хрупкому весеннему льду.