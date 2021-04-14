Общественный проект "Сытый гражданин" провел фестиваль "На пути к дому". Документальные фильмы, фотовыставки, мастер-классы и лекции - все для того, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных людей.

"Сытый гражданин" - проект известного в Республике Коми общественника, инвалида-колясочника Ильи Костина. Сначала это было семейным делом: горячие ужины готовила жена Ильи, а он сам отвозил их в места скопления бездомных.

Инициативу Костиных поддержали горожане. Теперь бездомных регулярно кормят в двух местах Сыктывкара. Они приходят не только за едой, но и со своими проблемами. Кто-то потерял документы, кому-то необходимо помочь с оформлением пенсии. Волонтеры все делают для них бесплатно. Горожане также собирают средства личной гигиены, лекарства, одежду, обувь, теплые вещи. Работают добровольцы в тесном контакте с городскими социальными службами.

Стараются найти подход к каждому человеку. Не всегда, к сожалению, получается. Так случилось с Анатолием, который прожил больше 20 лет в подвале. У него там были вполне сносные условия: электричество, спальное место, электроплитка, чтобы готовить еду. К предложению волонтеров помочь он сначала отнесся с недоверием. Но потом все же согласился. На восстановление паспорта ушло почти полгода. В конце концов Анатолий получил документы. Ему даже нашли комнату с мебелью, одели, обули, принесли посуду. А он прожил там с месяц и вернулся в свой подвал. Волонтеры пытались поговорить с ним, узнать, в чем проблема. Но Анатолий не захотел идти на контакт. Просто в своем подвале ему привычнее.

- Нелегко вернуться к нормальной жизни, - заключает Илья Костин. - Не у всех получается.

Зато получилось у Галины Литвиненко. Она почти 26 лет жила на теплотрассе в одном из микрорайонов Сыктывкара. Как-то не сложилась жизнь у бывшей воспитанницы детского дома: своего жилья не получила, так и оказалась на улице. А потом волонтеры помогли ей восстановить документы и устроиться на работу. Галина уехала в Княжпогостский район, где благополучно трудится на частной ферме - выращивает телят и ягнят.

Одна из акций "Сытого гражданина" - сбор старых мобильных телефонов и зарядных устройств для бездомных. Они нужны, чтобы общественники могли быть на связи со своими подопечными. Да и просто если понадобится позвонить в скорую помощь или в службу спасения.

Во время фестиваля Илья Костин рассказал о проблеме бездомности в регионе. Он уверен, что нельзя отмахиваться от чужих проблем удобной фразой "сам виноват". Очень важно дать человеку шанс выкарабкаться из невыносимой для него ситуации.

- Мы не строим иллюзий. Окончательно проблему бездомности не решить, - заключает активист. - Но у нас есть шанс уменьшить число людей, живущих на улице.

Добровольцы акцентируют внимание на важном моменте: еще три года назад проект закрывал только базовые потребности бездомных - еда и одежда. Сейчас же основной запрос - на восстановление документов, помощь в поиске работы, то есть на социализацию и возвращение к полноценной жизни. Это, конечно же, радует.