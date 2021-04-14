Северяне платят за тепло равными суммами в течение всего года. При этом в домах действуют приборы учета тепла, и нередко случается, что жильцы заплатили за отопление меньше, чем реально потребили тепла. Бывает и обратная ситуация: выплаченная сумма оказывается больше, чем реальная стоимость потребленного тепла. Тогда переплату возвращают.
Все это зависит от многих факторов, в том числе от стоимости поставляемого котельной ресурса, теплопотерь в доме и от того, насколько холодной была зима. Согласно федеральному законодательству, теплоснабжающие организации обязаны проводить корректировку платы за тепло с учетом реально потребленной теплоэнергии по итогам прошедшего отопительного периода.
Ежегодно из-за выставляемых теплоэнергетиками дополнительных счетов то в одном, то в другом городе Заполярья вспыхивает скандал: жильцов шокируют суммы требуемой доплаты. По этой причине правительство Мурманской области решило ограничить для жителей региона доплату за тепло суммой в 150 рублей за квадратный метр, сообщил губернатор Андрей Чибис.
Кроме того, он поручил областному правительству подготовить предложения о переходе на оплату теплоэнергии по фактическому ежемесячному потреблению. Это позволит жителям Заполярья платить за тепло только во время отопительного периода.
- С одной стороны, распределение на двенадцать месяцев позволяет сгладить пиковые суммы в зимний период. С другой - многим людям непонятно, почему спустя год после зимы появляются дополнительные счета за тепло, - говорит губернатор. - Может, было бы правильнее, чтобы жильцы видели: в холодные месяцы выставляются определенные суммы за отопление, а летом платежей нет вообще.
Цифра
127 миллионов рублей составляет недоплата за теплоснабжение в Мурманской области по итогам прошлого сезона.