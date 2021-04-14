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14.04.2021 18:18
Рубрика: Власть

Холодный расчет

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 80(8431)
По итогам отопительного периода 2019/20 года жителям 734 домов в Мурманской области могут быть выставлены дополнительные счета за тепло. Для многих доплата могла бы достичь 550 рублей за квадратный метр. Но власти региона приняли решение понизить ее до 150 рублей.

Северяне платят за тепло равными суммами в течение всего года. При этом в домах действуют приборы учета тепла, и нередко случается, что жильцы заплатили за отопление меньше, чем реально потребили тепла. Бывает и обратная ситуация: выплаченная сумма оказывается больше, чем реальная стоимость потребленного тепла. Тогда переплату возвращают.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Все это зависит от многих факторов, в том числе от стоимости поставляемого котельной ресурса, теплопотерь в доме и от того, насколько холодной была зима. Согласно федеральному законодательству, теплоснабжающие организации обязаны проводить корректировку платы за тепло с учетом реально потребленной теплоэнергии по итогам прошедшего отопительного периода.

Ежегодно из-за выставляемых теплоэнергетиками дополнительных счетов то в одном, то в другом городе Заполярья вспыхивает скандал: жильцов шокируют суммы требуемой доплаты. По этой причине правительство Мурманской области решило ограничить для жителей региона доплату за тепло суммой в 150 рублей за квадратный метр, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Кроме того, он поручил областному правительству подготовить предложения о переходе на оплату теплоэнергии по фактическому ежемесячному потреблению. Это позволит жителям Заполярья платить за тепло только во время отопительного периода.

- С одной стороны, распределение на двенадцать месяцев позволяет сгладить пиковые суммы в зимний период. С другой - многим людям непонятно, почему спустя год после зимы появляются дополнительные счета за тепло, - говорит губернатор. - Может, было бы правильнее, чтобы жильцы видели: в холодные месяцы выставляются определенные суммы за отопление, а летом платежей нет вообще.

Цифра

127 миллионов рублей составляет недоплата за теплоснабжение в Мурманской области по итогам прошлого сезона.

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