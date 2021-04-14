В Ненецком округе появится сеть антитромботических кабинетов.

Сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди причин смертности в стране, и северные регионы - не исключение. По соседству с НАО - в Архангельске - работает единственный в стране региональный центр антитромботической терапии. В него входят 38 лечебных учреждений Поморья, где работают кабинеты для таких больных. С центром их связывает программа, с помощью которой специалисты могут следить за лечением буквально каждого.

- Пациенты зачастую получают препараты, которые требуют строгого контроля. Недодал - будет тромбоз, передозировал - будет кровотечение. Очень узкий коридор безопасности. Создание спецкабинетов в районных больницах и даже ФАПах позволит предотвратить инсульты и инфаркты, - отмечает руководитель центра Надежда Воробьева.

Благодаря антитромботической сети в Поморье уже удалось снизить смертность от подобных заболеваний. А теперь такие кабинеты появятся и в труднодоступных уголках Ненецкого округа. На прежней базе в Архангельске откроют центр управления сосудистыми рисками, оснащенный дополнительным оборудованием. К нему подключат и антитромботическую сеть НАО.

- Медики округа смогут в любой момент получить консультацию опытнейших специалистов, - подчеркнула и. о. руководителя департамента здравоохранения НАО Елена Левина.

Архангельский центр передал округу аппарат нового поколения для анализа свертываемости крови. Он позволит открыть первый специализированный кабинет.