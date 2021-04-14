Елагин (Елагиноостровский) дворец снова стал доступен для посетителей. Знаменитое творение Карла Росси, один из лучших памятников эпохи ампира в России был закрыт почти пять лет - с августа 2016 года - на проведение масштабных реставрационных работ. А фактически поэтапная реставрация началась раньше и продолжалась 20 лет.

Елагиноостровский дворец был задуман как летняя императорская резиденция, как альтернативное Павловску место отдыха вдовствующей императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I. Дворец строился в 1818-1822 годах. Залы парадной анфилады были отделаны по проекту Карла Росси лучшими скульпторами, декораторами, мебельщиками того времени. Резиденция славилась многообразием приемов и вариантов отделки.

После Октябрьской революции дворец был переведен в ведение Петроградского Совнаркома, в нем открыли Музей истории и быта, причем экспозиция постоянно пополнялась - за счет предметов, доставляемых из разоренных дач Каменного и Крестовского островов. В 1930 году музей закрыли, коллекцию расформировали (часть экспонатов была продана), помещения отдали научному институту.

Роковым стал 1942 год: во время пожара погибли интерьеры. Но после окончания войны начались работы по восстановлению творений Карла Росси. В 1961 году дворец открылся - но не как музей, а как база однодневного отдыха горожан, с выставочными и танцевальным залами. Статус музея дворцу возвратили только в 1987 году, именно тогда и началась работа по возвращению утраченных ранее предметов интерьера.

С начала XXI века здание находилось на реставрации. Так, с 2006 по 2012 год были полностью выполнены наружные работы, в том числе отремонтирована кровля, приведены в первоначальный вид фасады. Новый виток реставрации, на которую было выделено 280 миллионов рублей, начался четыре года спустя. Работы велись комплексно - от капремонта инженерных сетей до реставрации штофной ткани стен и элементов лепки. Собственно, в таком великолепии посетители не видели дворец за все время начиная с 1917 года.

Впервые экскурсанты войдут в воссозданный исторический кабинет Александра I, сына Марии Федоровны, находящийся на втором этаже. Реставрация проведена в соответствии с описями 1826 года и изображением кабинета на акварели, выполненной в 1821 году художником Максимом Воробьевым. Также в залах второго этажа развернута выставка "Кабинетная история", на которой представлена ретроспектива обстановки кабинетов XIX -начала XX века.

Также впервые в истории музея посетители смогут увидеть убранство домовой церкви во имя святителя Николая Чудотворца, расположенной на третьем этаже здания. Ее интерьер отреставрирован практически полностью. За исключением иконостаса. Исторический иконостас из дерева был разобран еще до Великой Отечественной войны, иконы переданы в другой музей.

Как "РГ" уточнила Татьяна Ершова, заместитель директора по музейной деятельности ЦПКиО имени Кирова (дворец и парковый ансамбль входят в состав ЦПКиО), в домовой церкви исторический облик получили шестнадцать ее колонн. Согласно историческому описанию, они были обработаны под искусственный мрамор желтого цвета с красными прожилками, что теперь и увидят посетители.

Планируется, что в помещении храма откроется выставочный зал, первая экспозиция которого будет посвящена современной истории Императорского фарфорового завода.

Экскурсанты нашего времени получили еще одну возможность: посмотреть святая святых музея - фондохранилище керамики. В нем более двух тысяч изделий. И самая значительная часть коллекции - советский фарфор Ленинградского фарфорового завода и других предприятий СССР.

Как объяснили "РГ" в пресс-службе музея, во дворце будут возобновлены и театрализованные экскурсии. И снова здесь зазвучат звуки вальса, - на балах в Елагином.

Справка "РГ"

В 1990 году Елагин остров с дворцом и парком были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 2001 года архитектурно-парковый ансамбль является памятником федерального значения.