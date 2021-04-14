В Петербурге создали велопешеходную ассоциацию

Северо-западная ассоциация развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры "Пошли-поехали" станет первым в России объединением, официально представляющим интересы велосипедистов и влияющим на создание комфортной инфраструктуры.

Объединений велолюбителей в стране, конечно, немало, но прямого, а главное, результативного диалога с властями пока не удавалось наладить никому. Активисты новой ассоциации уверены, что у них это получится. Основную свою цель они определяют как "изменение среды в сторону большей безопасности, устойчивости, удобства, доступности и комфорта для всех жителей и участников дорожного движения".

От дома в центре Васильевского острова до площади Восстания исполнительный директор "Пошли-поехали" Герман Мойжес в час пик доезжает на велосипеде за 25 минут. Будь он за рулем автомобиля, на дорогу ушло бы не меньше 40 минут, плюс время на поиск места для парковки. Вроде бы все замечательно, вот только на этом пути велодорожек нет вообще, ехать приходится по проезжей части.

- Согласно исследованиям, около 20 процентов петербуржцев теоретически готовы пересесть на велосипеды. Основная причина, по которой они этого не делают, - ездить на велосипеде в нашем городе опасно и грязно. В историческом центре крайне мало велодорожек. Принято считать, что для них нет места, но этот аргумент несостоятелен. Дело в том, что на многих улицах полосы движения шире норматива. Только на Васильевском острове, заузив проезжую часть, можно освободить 20 гектаров - под парковки, озеленение или велодорожки. Это пойдет на пользу всем, в том числе и благоприятно скажется на безопасности, - говорит Герман Мойжес. - Зачем мы создали ассоциацию? Во-первых, для того, чтобы велосипедисты и пешеходы чувствовали себя на улицах комфортно. Во-вторых, чтобы воздух, которым мы все дышим, стал чище. Да, это гигантская работа, требующая изменений на уровне городских властей, но нам удалось наладить взаимодействие с чиновниками. Они советуются с нами и действительно прислушиваются к нашему мнению.

Заседания рабочей группы "Пошли-поехали" будут проходить еженедельно в Центре компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды. Кроме членов ассоциации, в них будут принимать участие представители профильных комитетов Смольного. В сферу деятельности нового объединения будет входить общественная и экспертная оценка проектов городского планирования на предмет доступности для всех участников движения. Кроме того, ассоциация планирует наладить правовую поддержку велосипедистов и пешеходов. В частности - создать горячую линию для помощи тем, кто попал в ДТП.

Еще одно логичное направление - развитие велотуризма, причем не только внутреннего. С единомышленниками из Европы уже обсуждается создание велосипедного маршрута вокруг Балтийского моря.

Пока в "Пошли-поехали" входят представители только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Но в скором времени инициативу планируется распространить на весь Северо-Запад.

Прямая речь

Илья Гуревич, почетный президент клуба "ВелоПитер":

- Почему развитие велосипедной инфраструктуры важно не только велосипедистам, но и всем горожанам? Если человек едет на работу или по делам на велосипеде, его транспорт никому не мешает. Не создает пробки, шума, выхлопа. Не стоит часами под окнами. Каждый, кто использует велосипед вместо личного автомобиля, делает благо для всего города. Если велосипедисты добьются создания комфортной городской среды, от этого выиграют все. Вот почему это так важно!