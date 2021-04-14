В Петербурге умерла одна из старейших белых медведиц в мире

В Ленинградском зоопарке умерла белая медведица Услада. Ей было 33 года, это очень почтенный возраст, Услада была одной из самых старейших белых медведиц в мире, сообщают в зоопарке.

Услада родилась в Казани, в местном зооботаническом саду, в возрасте шести лет приехала в Ленинградский зоопарк. Долгие годы она жила в оном вольере с медведем по кличке Меньшиков.

За свою долгую жизнь Услада родила 16 медвежат. Ее дети разъехались по всему миру. Потомки медведицы живут в зоопарках Чехии, Китая, Канады, Японии и Австралии.

Сейчас в Ленинградском зоопарке осталась одна белая медведица - Хаарчана, внучка Услады.