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14.04.2021 19:53

Валидатор не заменит

В общественном транспорте откажутся от кондукторов
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 79(8430)
В Петербурге продолжается эксперимент по отказу от кондукторов в общественном транспорте. Исследования проводятся на всех видах наземного транспорта - на трамвайных, троллейбусных, автобусных маршрутах. И иногда приводят к непредвиденным результатам.

Дело в том, что сейчас в Петербурге действуют четыре способа оплаты: наличными, через электронный кошелек "Подорожник", льготным проездным билетом, а также с помощью прикладываемой банковской карты. Однако стандартный валидатор с последними не работает, а объявление "Банковские карты не принимаем" пассажир видит уже в салоне автобуса - и то только если войдет через среднюю дверь.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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В городском комитете по транспорту считают, что у бескондукторной системы большие перспективы. Согласно официальным данным, "большинство пассажиров ведет себя сознательно: 89 процентов граждан оплачивают поездку без напоминания, по собственной инициативе, 9,6 процента расплачиваются после обращения контролера и только 1,4 процента пассажиров отказываются от оплаты даже после того, как их забывчивость обнаруживается мобильными бригадами ревизоров". Однако эти цифры не учитывают тех, кто был готов, но не смог оплатить проезд по объективным причинам. И решения для конфликтной ситуации пока нет: пассажир, который не имеет возможности оплатить проезд, считается безбилетным и должен быть оштрафован, хотя законодательный механизм назначения таких штрафов буксует.

- В настоящее время нормативными актами не закреплено, что банковская карта обязательно должна приниматься к оплате в общественном транспорте, и не сто процентов всего транспорта Петербурга имеет соответствующее оборудование, - пояснил корреспонденту "РГ" представитель СПб ГКУ "Организатор перевозок" Роман Агапитов. - Везде эта возможность появится только в 2022 году, так что сегодня просьба водителя или кондуктора оплатить проезд иным способом законна.

У пассажиров есть и еще ряд претензий к "бесчеловечной" системе. Во-первых, на выходе в переднюю дверь скапливается очередь, при этом в условиях пандемии коронавируса "социальную дистанцию" никто не держит. А во-вторых, для уменьшения скопления людей водитель часто начинает принимать оплату по ходу движения, хотя обязан это делать только на остановке.

Представители петербургских перевозчиков отмечают, что совмещение функции водители и кондуктора из-за подобных задержек на остановках может приводить к нарушению графика движения. А ведь именно четкость работы системы общественного транспорта сегодня находится в приоритете.

Кстати, в комитете по транспорту пообещали, что совсем кондукторов не уберут: "Они будут работать на особо загруженных направлениях и на туристических маршрутах в центре Петербурга". Автобус N 191 сегодня проходит весь Невский проспект и мимо Дворцовой площади, через стрелку Васильевского острова попадает на Петроградскую сторону.

Тем временем

Через год Петербург откажется от маршруток в привычном смысле. С 15 июля 2022 года вступит в действие новая модель транспортного обслуживания населения. Она предполагает, что в городе будет организовано 459 автобусных маршрутов, из них 95 - новых. На все маршруты выведут новый низкопольный подвижной состав, во всех будут действовать социальные льготы.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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