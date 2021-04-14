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14.04.2021 18:15
Рубрика: Общество

Звание для папы

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 80(8431)
В Поморье рассмотрят законопроект о присвоении звания "Ветеран труда" многодетным отцам, которые растят детей в одиночку.

Сейчас ветеранами труда Архангельской области могут стать женщины, родившие или усыновившие троих и более детей. Звание им присваивается по достижении пенсионного возраста, а также при наличии специального диплома "Признательность".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Таким дипломом в Поморье награждают многодетные семьи, которые достойно воспитывают детей, причем неважно каких - своих или приемных. "Признательность" в регионе получили уже четверо пап, поднимающие ребят в одиночку. Но права на ветеранское звание, в отличие от матерей, у них пока нет.

- Мы хотим устранить этот пробел в областном законодательстве, - пояснила спикер регионального парламента Екатерина Прокопьева. - Если закон вступит в силу, многодетные мужчины наравне с женщинами получат право на присвоение почетного звания и дополнительные меры поддержки от государства.

Предполагается, что ветеранами труда регионального значения смогут стать одинокие отцы трех и более детей, достигшие пенсионного либо 55-летнего возраста и награжденные дипломом "Признательность".

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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