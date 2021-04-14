В Поморье рассмотрят законопроект о присвоении звания "Ветеран труда" многодетным отцам, которые растят детей в одиночку.

Сейчас ветеранами труда Архангельской области могут стать женщины, родившие или усыновившие троих и более детей. Звание им присваивается по достижении пенсионного возраста, а также при наличии специального диплома "Признательность".

Таким дипломом в Поморье награждают многодетные семьи, которые достойно воспитывают детей, причем неважно каких - своих или приемных. "Признательность" в регионе получили уже четверо пап, поднимающие ребят в одиночку. Но права на ветеранское звание, в отличие от матерей, у них пока нет.

- Мы хотим устранить этот пробел в областном законодательстве, - пояснила спикер регионального парламента Екатерина Прокопьева. - Если закон вступит в силу, многодетные мужчины наравне с женщинами получат право на присвоение почетного звания и дополнительные меры поддержки от государства.

Предполагается, что ветеранами труда регионального значения смогут стать одинокие отцы трех и более детей, достигшие пенсионного либо 55-летнего возраста и награжденные дипломом "Признательность".