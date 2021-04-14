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14.04.2021 18:20
Рубрика: Происшествия

В Поморье возбудили дело за изготовление фальшивых пропусков в ЗАТО

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В городе Мирном Архангельской области полиция возбудила уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, которая обвиняется в подделке пропусков на его территорию.

Фото: скриншот МВД Медиа/youtube
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Как сообщило УМВД региона, это вскрылось, когда военнослужащий на контрольно-пропускном пункте засомневался в подлинности пропуска, предъявленного другой девушкой. Мирный является закрытым административно-территориальным образованием, и попасть в город можно только по пропускам.

Проверка подтвердила, что документ поддельный. Как выяснилось, его изготовила обвиняемая по просьбе рабочего одного из городских предприятий. Тот заплатил за фальшивку три тысячи рублей, а потом передал ее своей знакомой, которая была уверена в подлинности пропуска.

Обвиняемая отрицает свою причастность к подделке документов. Но при обыске у нее нашли несколько десятков штампов и бланки временных пропусков в ЗАТО для физических лиц, а также постоянных - для транспортных средств. Кроме того, полицейские изъяли компьютерную технику, бумагу, краску и другие материалы, которые, по версии следствия, использовались для изготовления подделок.

Специалисты отметили, что пропуска отличались высоким качеством, поэтому определить фальшивки было очень сложно.

За подделку документов обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы. Фигурантом уголовного дела стал и ее предполагаемый пособник - 50-летний житель Мирного.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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