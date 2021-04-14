В столице Поморья готовятся к голосованию за проекты благоустройства

Столица Поморья готовится к выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Процесс, ставший уже привычным, на сей раз пройдет совершенно по-новому.

Во-первых, голосование будет всероссийским, для него создана единая федеральная интернет-площадка, ее адрес для архангелогородцев - 29.gorodsreda.ru. На этом сайте можно будет заранее познакомиться с дизайн-проектами по благоустройству территорий своего города. В архангельском списке двенадцать объектов.

Во-вторых, к участию в создании комфортной среды в этом году привлечены все горожане - буквально от мала до велика. Отдать голос за "свою" территорию смогут даже школьники 14 лет и старше. Всевозможные мероприятия, посвященные всероссийскому голосованию, в эти дни проходят не только в школах, но и в детских садах - от конкурсов рисунков до сюжетно-ролевых игр на тему благоустройства. Малыши, к примеру, сами придумывают, как улучшить площадку для прогулок.

Кроме того, в голосовании горожанам впервые помогут волонтеры. В Архангельске в их ряды захотели вступить более пятидесяти человек. Они будут дежурить в крупных торговых центрах: любому желающему покажут на планшете все объекты и прямо на месте примут голос - понадобится только номер телефона для идентификации.

- Рейтинговое голосование на федеральном ресурсе - главная особенность подготовки к благоустройству 2022 года, - отмечает заместитель директора департамента городского хозяйства Ольга Худякова. - Оно пройдет с 26 апреля по 30 мая. Проголосовать также можно будет через портал "Госуслуги". Хотелось бы, чтобы все жители нашего города отдали свой голос за территорию, которая им особенно дорога или просто находится рядом. В этом году представлены очень красивые и качественные дизайн-проекты.

Программа по формированию комфортной городской среды стартовала в Архангельске в 2017 году, и с тех пор благоустроено уже 14 общественных и 70 дворовых территорий. До сих пор средства на подготовку дизайн-проектов не выделялись - неравнодушные специалисты делали их безвозмездно. И все бы хорошо, но в случае если качество бесплатной работы оставляло желать лучшего, нельзя было предъявить претензии.

В этом году глава города Дмитрий Морев распорядился профинансировать создание дизайн-проектов, и результаты порадовали.

- Если архангелогородцы будут с чем-то не согласны или у них возникнут дополнительные предложения, они смогут сообщить об этом на электронную почту департамента городского хозяйства: dgh@arhcity.ru. Обратная связь для нас очень важна, участие горожан помогает сделать территории действительно комфортными для всех, - подчеркнула Ольга Худякова.

Двенадцать территорий для голосования выбрали по предложениям общественности и городских округов. Всего их было 53. Многие объекты отсеялись, поскольку они находятся в частной собственности или попадают под застройку.

В число территорий, за которые можно будет отдать голос, вошла, например, аллея вдоль домов N 8, 10 и 12 на Воскресенской улице. В случае ее победы в голосовании там появятся арочный туннель с подсветкой, лабиринт из клумб и полукруглые скамьи. В итоге эта зона в самом сердце города может стать любимым местом для отдыха и фотосессий.

Всероссийское голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая на сайте 29.gorodsreda.ru

В выборах также участвует территория в районе проспекта Обводный канал и улицы Логинова, которая много лет находится в запустении. Этот участок планируется превратить в зеленую зону для семейных прогулок - с пешеходными дорожками, удобными скамейками и современным освещением.

Сколько проектов из двенадцати будут благоустроены в 2022 году? Это зависит от их итоговой стоимости, которая станет известна после подготовки проектно-сметной документации, и общей суммы финансирования. Предварительно на благоустройство-2022 в Архангельске запланировано порядка 130 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Чем выше место территории по итогам голосования, тем больше у нее шансов на преображение. Поэтому обязательно голосуйте за дорогие сердцу уголки города.

Кстати, в прошлом году благодаря дополнительному областному финансированию на благоустройство столицы Поморья была потрачена рекордная сумма - 268 миллионов рублей. Итог - девять отремонтированных общественных территорий и 16 дворовых.

Тем временем в Архангельске уже начались подготовительные работы на объектах, которые будут благоустроены в этом году. Заключены контракты на ремонт шести общественных территорий в пяти округах. На самый дорогой проект - парк у школы N 41 в Соломбале - направлено 40 миллионов рублей. Также преобразятся территории у городского культурного центра и Ломоносовского ДК, спорткомплекса имени А. Ф.?Личутина на Сульфате и дома N 6 на Воскресенской, прогулочная зона на улице 23-й Гвардейской Дивизии. Общая сумма финансирования - 111 миллионов рублей.

Закипит работа и в сквере у культурного центра "Соломбала-Арт". Эту территорию горожане выбрали давно, но к благоустройству не удавалось приступить из-за проблем с дренажно-ливневой канализацией. В 2021 году город дополнительно выделил 83 миллиона рублей на "Белый сквер" - такое название придумали местные жители, поскольку этот уголок Соломбалы особенно красив зимой. Из них 15 миллионов пойдут на "ливневку". Затем здесь обустроят зоны для активного и спокойного отдыха.

- "Белый сквер" - один из значимых проектов города в этом году, - отметил Дмитрий Морев. - Над идеями его благоустройства работали как специалисты, так и активные жители Архангельска. В ходе общественных обсуждений они выдвинули свои предложения, которые были максимально учтены при подготовке проекта. В ближайшее время начнем конкурсные процедуры по выбору подрядчика, поскольку финансовый вопрос уже решен.

Кроме того, летом город будет доводить до ума территорию возле Исакогорского детско-юношеского центра. Этому объекту не повезло с подрядчиком: в прошлом году муниципальный контракт выполнен лишь на 40 процентов. Теперь предстоит обустроить площадки для баскетбола и волейбола, засеять футбольное поле и сделать освещение - на это выделено десять миллионов рублей.

Еще одна задача на 2021 год - ремонт семи дворовых территорий.

Прямая речь

Дмитрий Морев, глава Архангельска:

- Программа по формированию комфортной городской среды позволяет нам восполнить нехватку общественных пространств. Запрос от населения на создание скверов и парков мы видим на каждой встрече - при общении с жителями в рабочих поездках, на общественном совете, встречах со студентами, активистами, ветеранами. Это всероссийская тенденция, которая получила распространение и в Архангельске. Исторически застройка города сложилась так, что парковых зон немного. Часть их была утрачена в постперестроечные времена. И сейчас у нас есть возможность возродить прогулочные территории, которые помнят архангелогородцы старшего поколения, и дополнить совершенно новыми - с учетом всех архитектурных изменений и интересов молодежи.

Подход к работе, который определен кураторами нацпроекта, предполагает масштабное вовлечение жителей в определение территорий под благоустройство и их наполнение содержанием. И это возможность создать гибкие, многофункциональные пространства, отвечающие запросам совершенно разных людей. А еще это формирует будущее отношение к городской среде - более бережное, что тоже немаловажно.

Климатические особенности Архангельска ставят нам жесткие рамки - сезон благоустройства довольно короткий. Значит, наша задача - грамотно провести подготовку зимой, правильно расставить приоритеты и обеспечить контроль за соблюдением графиков производства работ. На это нацелены все задействованные департаменты. Чтобы сделать работу планомерной, в этом году мы изменили структуру - создали управление благоустройства и на конкурсной основе выбрали руководителя.

В помощь нам - поддержка со стороны правительства Архангельской области и лично губернатора Александра Цыбульского. На всех уровнях есть понимание, что парки и скверы - это современные точки притяжения, сердце культурной и развлекательной жизни областного центра. При этом сейчас мы занимаемся и большими парковыми территориями, и малыми пространствами, чтобы у каждого появилась возможность найти свой любимый зеленый уголок рядом с домом или работой.

Кстати

Фото: Павел Кононов

Асфальт на пятерку

В Архангельске отремонтируют 12,7 километра дорог.

Одновременно с благоустройством в городе продолжаются работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". С 12 апреля до 30 сентября приведут в порядок всю улицу Гайдара, участки на Магистральной, Победы, Русанова и других.

Подрядчик уложит качественный асфальт, заменит бортовой камень и восстановит тротуары. Рабочие нанесут разметку из термопластика и установят пешеходное ограждение.