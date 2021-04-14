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14.04.2021 20:49
Рубрика: Власть

Деньги на дом-фантом

Пайщики недостроенных домов не могут добиться статуса обманутых дольщиков
Текст: Татьяна Тюменева (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 80(8431)
"Молодежный квартал" в поселке Романовка Всеволожского района представляет собой заброшенную стройку. Состояние домов разное: от возведенных практически под крышу до имеющих лишь огороженный участок. Власти Ленинградской области признают, что этот объект - один из самых сложных в регионе. Люди стали заложниками коллизии: они не могут официально считаться обманутыми дольщиками, потому что их дома вообще не должны были строиться.
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Никто не ждал подвоха

Обманутые дольщики (общее количество членов ЖСК - 396) обратились в редакцию. "ЖСК "Молодежный квартал" ведет строительство с 2014 года, все сроки сдачи объекта нарушены. Лица, начавшие строительство, в розыске, живут в США, деньги похищены... Строительство велось с грубейшими нарушениями", - пишут они.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Мишустин расширил возможности Фонда защиты прав дольщиков

- Я заплатила один миллион 240 тысяч рублей за квартиру-студию в 2014-2015 годах. Для меня это огромные деньги: я шесть лет работала без отпуска, во всем себе отказывала. Подкупило меня то, что здесь свежий воздух, вдалеке лес, 20 минут до Ладожского озера. Хотела пожить в тишине и покое, оставив имеющееся жилье взрослой дочери. Мы с ней живем в квартире, окна которой выходят на железную дорогу: грязь, грохот... Я и не думала, что возможно мошенничество. У меня 50 лет рабочего стажа, родители были тружениками. Мы так все воспитаны были: что надо трудиться, что все по справедливости, поэтому и сомнений в порядочности застройщика не возникло, - рассказывает Галина Кушакова, одна из пайщиц. - Однако дом, в котором я уже должна была бы жить и радоваться, еще и не строился.

- Я тоже купила самую дешевую студию еще на нулевом цикле строительства, потратив все накопления и небольшое наследство, - продолжает Ольга Ковалева, член инициативной группы по защите прав дольщиков ЖСК. - Я одна ребенка воспитываю, помочь некому. И я бы не сказала, что купилась на какую-то особую дешевизну. Тогда студии стоили от миллиона до миллиона 800 тысяч рублей. Банки предоставляли кредиты. Никто и не думал, что нас так кинут.

Среди дольщиков - семьи с детьми, в том числе семьи многодетные. Они потратили и свои средства, и материнский капитал. В одной из семей растут пятеро детей. А некоторые дольщики, вступив в этот ЖСК, потеряли и единственное имевшееся на тот момент жилье. Люди продавали комнаты в коммуналках, чтобы купить хоть маленькую, но свою квартиру в новом доме. Теперь вынуждены снимать.

Вне правового поля

В комитете по строительству Ленинградской области объясняют, что помочь обманутым дольщикам в данном случае довольно сложно. Главная проблема в том, что ЖСК "Молодежный квартал" не имеет всех полагающихся разрешений на строительство многоквартирных домов.

Фото: istockphoto
Проблемы обманутых дольщиков будут решены в 2023 году

Уже в декабре 2017 года было выдано предписание об устранении нарушений и приостановлении деятельности по привлечению новых членов кооператива. А в 2019-м распоряжением комитета ЖСК был включен в реестр недобросовестных застройщиков, осуществляющих строительство на территории Ленобласти. Но в единый общероссийский реестр проблемных объектов ЖСК не включили, поскольку "Молодежный квартал" не соответствует критериям, установленным Законом 214-ФЗ, а именно - застройщик возводил дома без разрешений на строительство. Таким образом недострой (а стало быть, и все дольщики) оказался вне правового поля.

Администрация Ленобласти неоднократно обращалась в вышестоящие инстанции с просьбой помочь дольщикам. Пока безрезультатно.

Редакция "РГ" в свою очередь получила ответ на запрос из Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. В нем говорится, что "ЖСК "Молодежный квартал" не включен в единый реестр проблемных объектов. Поскольку строительство осуществлялось без разрешительной документации, то к объекту невозможно применить механизмы Фонда по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства". И резюме: "Субъект РФ вправе самостоятельно принять решения по восстановлению прав граждан". Сами дольщики считают, что все положенные документы на строительство у них есть. Чиновники полагают, что нет.

Два варианта

Дело "Молодежного квартала" давно перешло в уголовную плоскость. Возбуждено дело по статье 159 часть 4 - мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Обвинение уже предъявлено генеральному директору компании-застройщика "СДС-Инвест" и бывшему председателю ЖСК. Однако дольщикам от этого не легче. Подозреваемые объявлены в международный розыск. Место их жительства - штат Флорида.

В Петербурге застройщицу обвинили в краже у дольщиков миллиарда рублей

Но все-таки эта история не безнадежна. Михаил Москвин, заместитель председателя правительства Ленобласти, признает, что "Молодежный квартал" - один из самых сложных объектов на территории Лен-

области. Люди были обмануты не в процессе строительства, а изначально. Застройщик брал деньги, не имея необходимых документов на земельный участок и разрешения на строительство. Что расценивается как мошенничество.

Однако власти обещают не оставлять дольщиков один на один со своей бедой. Возможны два варианта. Первый связан с поиском инвестора, и в правительстве региона его уже активно ищут. Правда, дело идет не так быстро, как хотелось бы. Второй относится к решению вопроса на федеральном уровне.

- В любом случае права граждан будут восстановлены, - заверяет Михаил Москвин.

Тем временем

Фонд защиты прав дольщиков и власти Ленинградской области планируют принять в этом году решения по 93 проблемным домам в регионе. При этом срок между решением о достройке и фактическим выходом рабочих на стройплощадку будет сокращен. Длительность перепроектирования, проведения экспертиз и процедур в арбитражном суде вместо года должна укладываться в шесть месяцев.

- Восстановить права дольщиков в более сжатые сроки поможет снятие с рассмотрения фондом части проблемных жилых комплексов, на которые можно привлечь инвесторов, - объясняют в правительстве Ленобласти. - С 2018 года усилиями региональных органов власти был введен в эксплуатацию 61 многоквартирный дом, строящийся с нарушением первоначального срока ввода. Обманутые дольщики получили свыше 13 тысяч квартир.

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