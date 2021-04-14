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14.04.2021 11:46
Рубрика: Общество

Дети Командора

Белым медвежатам из Геленджика предложили 2,5 тысячи имен
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 80(8431)
В "Сафари-парке" города-курорта - крупнейшем на юге страны - подрастают два игривых белых медвежонка. Они родились в начале декабря прошлого года: сейчас малыши значительно прибавили в весе (более 16 килограммов), окрепли и с любопытством осваивают территорию вольера. Однако до недавнего времени у них не было имен.
Имена медвежатам из Геленджика придумывали всей страной. Фото: "Сафари-парк" Геленджика Имена медвежатам из Геленджика придумывали всей страной. Фото: "Сафари-парк" Геленджика
Имена медвежатам из Геленджика придумывали всей страной. Фото: "Сафари-парк" Геленджика

И вот сотрудники зоопарка и красноярского парка "Роев ручей" (откуда прибыл отец малышей - медведь Командор Седов) месяц назад объявили конкурс среди подписчиков на звучные клички для медвежат. В результате получили 2,5 тысячи вариантов из всех уголков страны. К выбору подходили со всей ответственностью, так как белые медведи - особенные животные, обитающие в суровых условиях вечной мерзлоты и полярной ночи.

Фото: Дирекция биологических ресурсов РС(Я)
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"Мы договорились, что имя самочке выберут в Геленджике, а самцу - в Красноярске, - рассказали в "Сафари-парке" корреспонденту "РГ". - Наибольшее количество голосов набрало имя Арктика, чуть меньше - Аврора. Арктика - страна вечного холода, северного сияния и ледяных просторов. Родная земля для всех белых медведей. Аврора же - богиня утренней зари, поэтический символ, олицетворяющий собой надежду на все самое светлое, прекрасное и доброе. Так что Арктика и Аврора - замечательное решение. А медвежонка нарекли Ермаком".

Несмотря на то, что белые медведи в зоопарках нередко приносят потомство, медвежат очень трудно вырастить в неволе. К примеру, мать может отказаться от малышей или затаскать их в поисках надежного убежища. Молодая медведица Сережка, к сожалению, не стала исключением - родительский инстинкт у нее так и не включился. Детенышей взял на воспитание работник заведения, постоянно консультируясь со специалистами из Европы и Канады. Дело в том, что информация о том, как выкармливать и создавать микроклимат для белых медвежат, оказалась разрозненной. Да и опыта содержания этого крупного хищника в Геленджике маловато.

Мать может отказаться от малышей либо затаскать их в поиске убежища

"Отец медвежат Командор Седов появился в Геленджике в 2013 году. Здесь он живет как жених двух белых медведиц - Сережки и Снежинки, но из двух красавиц пока отдает предпочтение первой, - добавили в "Сафари-парке". - Сформировать пару белых медведей очень непросто - часто самец обижает самку и даже убивает ее. Такой случай произошел, к примеру, в феврале этого года в зоопарке Детройта. Обе наши медведицы поселились здесь в 2014 году, и их судьбы очень похожи - остались без матери в совсем юном возрасте и прибились к полярникам на Новой Земле. Так как самостоятельно выжить в природе сироты бы не смогли, то люди решили передать их в зоопарк".

Кстати, хотя Сережка отказалась от детенышей, она не без интереса наблюдает за возней малышей в вольере. Сейчас косолапые много времени проводят на свежем воздухе, изучают соседей-хищников и к людям относятся лояльно. Но контактировать им разрешено только с четырьмя "няньками". И то, до тех пор, пока в мишках не начнет просыпаться природная нешуточная сила.

"Давай поцелуемся!"

В "Сафари-парке" живет удивительный ворон Герда с очень необычной историей. Несколько лет назад в районе рынка Геленджика горожане заметили крупного ворона. Птица садилась на автомобили, совсем не боялась кошек и собак и даже пыталась приземлиться на плечи или головы прохожих. В конце концов жалобы на проделки пернатого обитателя дошли до городской администрации, и на его поимку отправили сотрудников полиции и МЧС.

Ворон оказался самкой, сотрудники парка дали ей кличку Герда и поместили в просторный вольер. Этот вид птиц очень сообразителен, поддается дрессировке и обладает высокой способностью к подражанию звукам, в том числе и человеческому голосу. Как только Герда освоилась на новом месте, оказалось, что она умеет говорить: только делает это, когда ей вздумается, и порой неожиданными репликами даже пугает туристов. Среди ее любимых фраз: "Здравствуйте!" и "Давай поцелуемся!".

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