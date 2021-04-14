Бывшую замглавы Михайловки обвинили в служебном подлоге

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя главы администрации Михайловки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии прокуратуры, экс-чиновница совершила служебный подлог. Весной 2017 года она дала указание подчиненной отозвать заявление в Арбитражный суд Волгоградской области. Это был иск к коммерческой организации о взыскании задолженности по арендной плате и пени на сумму более 2,8 миллиона рублей.

Фигурантка уголовного дела изготовила фиктивное соглашение, согласно которому юридическое лицо якобы обязалось выплатить задолженность по арендной плате и пени до 20 ноября 2018 года. При этом заведомо подложный документ женщина подписала от своего имени и от имени директора организации.

Вину подследственная не признает. Уголовное дело будет рассматривать Михайловский районный суд. Санкция части второй статьи 292 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы до четырех лет.