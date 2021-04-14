Корабли ЧФ проведут стрельбы на фоне прибытия эсминцев США

Отряд кораблей Черноморского флота вышел в Черное море для проведения артиллерийских стрельб. Контрольная проверка сил флота пройдет на фоне захода в акваторию двух эсминцев США с управляемым ракетным оружием Roosevelt и Donald Cook.

В отделе информационного обеспечения ЧФ рассказали, что фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", тральщик "Иван Голубец", а также большие десантные корабли вышли из пунктов базирования и уже отработали преодоление условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота.

- Далее в море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, - пояснили в пресс-службе ЧФ. - Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени. Во время маневров отряд кораблей ЧФ отработает различные задачи по предназначению в соответствии с единым замыслом учения.

К учениям подключатся также самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота. Тренировки проводятся в соответствии с планом контрольной проверки сил ЧФ за зимний период обучения в морском полигоне боевой подготовки в акватории Черного моря.

14 и 15 апреля боевые корабли ВМС США Roosevelt и Donald Coo с управляемым ракетным оружием пройдут пролив Босфор, и войдут в акваторию Черного моря, где планируют находиться до 5 мая Конвенции Монтре.