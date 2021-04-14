Село Высочино в Азовском районе Ростовской области могло бы стать идеальным местом для жизни: чистый воздух, река, тишина, и при этом - близость мегаполиса, где можно работать, каждый вечер возвращаясь домой, в сельскую благодать. Не хватает самой малости - простейшей социальной инфраструктуры и дороги, по которой можно проехать без последствий для машины и нервной системы.

Дорожный квест

Собственно, нормальная дорога заканчивается в поселке Кулешовка. Сразу после поворота на Высочино - гигантская лужа, через которую впору не переезжать, а переплывать. Но это лишь начало квеста. Впереди - 17 километров латаного-перелатаного асфальта, местами провалившегося, местами, наоборот, вспучившегося уродливыми горбылями. На некоторых участках возможно только реверсивное движение, иначе не разъедешься.

- Эта дорога у нас с советских времен, ее ремонтируют каждый год, латают дыры, но такой ремонт не держится, за месяц-два дорогу снова "убивают". Последний раз ремонтировали три месяца назад, зимой. Но сейчас рядом с латками - новые ямы. Весной и летом дорогу сильно разбивают грузовые машины, которые возят овощи из теплиц и зерно с полей. В снежные зимы, бывало, мы по неделе не могли отсюда выехать. Спасибо, хоть электричка есть, - рассказывает депутат Азовского районного собрания депутатов Алексей Соломатин. - На самом деле все понимают, что ямочный ремонт этой дороге уже не поможет, надо полностью менять полотно.

Понимают это и в администрации Азовского района, где находится село. По данным властей, на ремонт дороги нужно, по самым скромным подсчетам, около 80 миллионов рублей, это примерно 80 процентов районного дорожного фонда. Поэтому до сих пор делали что могли. В январе снова провели ямочный ремонт, как уверяют, по современной технологии, с применением пластификаторов, позволяющих работать в том числе в зимнее время. Вот только с погодой как-то уж слишком не повезло.

- В феврале пошли сильные дожди, а потом резко ударил мороз. Асфальт просто разорвало изнутри: вода залилась в щели и мгновенно замерзла. Сейчас дорога находится в тяжелом состоянии, но деньги, что были предусмотрены на нее в этом году, уже потрачены, - сказал "РГ" представитель районной администрации.

Местные и районные чиновники пытаются найти деньги, чтобы привести дорогу в порядок. Как рассказал начальник управления капстроительства и ЖКХ администрации Азовского района Станислав Настич, уже принято решение полностью заменить дорожное полотно, но делать это из-за недостатка финансирования придется поэтапно. В этом году запланирован ремонт самого проблемного участка, того самого, с лужей, от Кулешовки до переезда.

- Планируем положить там нормальное покрытие, отвести оттуда воду. Это будет делаться за счет местного бюджета, сейчас считаем стоимость. По оставшемуся участку источники финансирования пока не определены, мы работам в том числе с минтрансом области, пытаемся привлечь средства, рассматриваем разные варианты, - пояснил он.

Декорации к фильму

Дорога - не единственная головная боль жителей села. В Высочине, где живут около 650 человек, в том числе более 150 детей, из социальной инфраструктуры есть только школа и открытый несколько лет назад ФАП.

- Мы приехали сюда из Ростова в 2013 году, хотелось жить в чистом месте, поближе к природе. Тем более нам говорили, что скоро здесь откроют детский сад, - рассказывает Марина, жительница села. Здесь у нас уже родились двое детей, но детсада нет до сих пор. Те, у кого есть машина, возят детей в Кулешовку или соседнее Тимирязево. А многие мамы просто вынуждены сами сидеть дома с детьми. У меня друзья из-за этого решили уехать, они перебрались в Высочино вслед за нами, продержались здесь четыре года. Старшим детям тут тоже особо нечем заняться: клуба или каких-то кружков у нас нет.

Строго говоря, клуб в селе есть. Точнее, есть большое капитальное здание, построенное примерно в 70-х годах прошлого века. Оно стоит в самом центре поселка, между свежевыкрашенным золотой краской бюстом Ленина и православным храмом. Стекла в здании выбиты, штукатурка давно облупилась, а в большом зале, где когда-то показывали кино, теперь можно кино снимать, особенно если оно про войну, эпидемию или другое бедствие. Между прочим именно в этом здании находится избирательный участок: сюда люди идут голосовать за тех, кто, как они всякий раз надеются, будет отстаивать интересы села в коридорах власти.

Единственное "живое" место в клубе - библиотека. Здесь проводят занятия для детей и встречи-посиделки для пожилых сельчан. Правда, только в теплое время года: зимой помещение не отапливается. Жители Высочина вообще активно пытаются сами, как могут, преобразить свое село: проводят субботники, возле клуба установили крепкие красивые скамейки, расчистили площадку под футбольное поле.

- Сюда приезжают молодые семьи, строят дома, хотят тут жить, а через несколько лет уезжают. И если так будет и дальше, наше село совсем пропадет. А нам бы хотелось, чтобы нас увидели, чтобы к нам поехали, - говорит фельдшер Ирина Русяева. - И мы надеемся, что что-то поменяется. Вот четвертый год как ФАП открыли, до этого фельдшера здесь не было много лет, а скорая из-за наших дорог не всегда проехать может.

"Все сразу не получится"

Высочино - одно из шести сел, входящих в состав Новоалександровского сельского поселения. По словам его главы Сергея Комарова, проблемы есть в каждом населенном пункте, и местного бюджета попросту не хватает.

- У нас одно из немногих поселений, где вообще сохранили клубы, сейчас их чаще попросту закрывают. Работают четыре клуба, на их содержание мы тратим по шесть миллионов в год. В Высочине тоже подготовили проектно-сметную документацию на ремонт клуба в 2022 - 2023 году, будем направлять документы в район, а они уже - в региональное министерство. Пока смета на 10 миллионов рублей, сумма, конечно, небольшая, но мы попытаемся хотя бы начать, сделать хоть что-то, - сказал Сергей Комаров "РГ".

- Понимаете, в это село лет 20 не ступала нога чиновника, власти не очень-то им интересовались. А мне интересно им заниматься. Сейчас, например, разрабатываем программу, хотим благоустроить парк, в клубе сделать спортзал, ведь в школе спортзала нет. Но люди хотят все сразу, а так никогда не получается.

Еще одна беда Высочина - река Кагальник, заиленная, заросшая камышом. Летом здесь регулярно случаются пожары, а в сезон половодья село тонет. Переписку с властями всех уровней местные жители аккуратно собирают в папку, она представляет собой уже пухлый том толщиной с "Тихий Дон". Сейчас все их надежды связаны с госпрограммой оздоровления реки Дон, в которую планируется включить расчистку малых рек. Но пока программы пишутся, а власти ищут пути решения проблем, в самом Высочине появляются новые объявления "продается" на домах и заборах.