На Дону арестовали главу Аксайского района

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в отношении главы администрации Аксайского района области Виталия Борзенко, сообщает ТАСС.

Чиновника арестовали на два месяца. Заседание, посвященное избранию меры пресечения, проходило в закрытом режиме.

В отношении Борзенко и еще шести человек возбуждено уголовное дело. Руководителя подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Борзенко задержали в Кисловодске. В понедельник силовики проводили оперативные мероприятия в здании районной администрации.

Официально высокопоставленный чиновник с 12 апреля находится в отпуске. Исполняющим обязанности главы районной администрации является Константин Доморовский.