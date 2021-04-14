В крае продолжают активно обсуждать неожиданную отставку главы города Апшеронска Сергея Иващенко. Он лишился должности по инициативе губернатора региона.

Как пояснил корреспонденту "РГ" прокурор Апшеронского района Юрий Гайдуков, проверка в отношении Иващенко проводилась по обращению граждан. Выяснилось, что мэр допустил нарушения антикоррупционных стандартов, в том числе при представлении сведений о своем имущественном положении.

"В частности, он скрыл данные о том, что в 2017-2019 годах на его банковские счета поступило более 20 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства. - Информация о выявленных нарушениях была направлена в администрацию Краснодарского края для проведения соответствующей проверки, по итогам которой глава региона обратился в Совет Апшеронского городского поселения с заявлением о досрочном прекращении полномочий виновного лица".

Решение было вынесено на внеочередной сессии, экстренно собравшейся на днях. Градоначальник просился в отставку по собственному желанию, однако 17 из 21 депутата проголосовали за его увольнение с занимаемого поста.

В беседе с корреспондентом "РГ" Иващенко уверяет, что ничего не скрывал, а выписки с его банковских счетов продолжают находиться в открытом доступе. "Я и на сессии сказал, что моя совесть чиста, - говорит он. - Все объяснил, у депутатов не возникло никаких вопросов".

Иващенко в Апшеронске - человек известный. Здесь он родился и вырос, тут началась его служба в органах внутренних дел, которой он отдал почти 35 лет. В свое время Иващенко возглавлял отдел МВД по Апшеронскому району, а в отставку в 2016-м ушел с должности начальника райотдела полиции соседнего района Кубани - по достижении предельного возраста, 55 лет.

- Апшеронск - мой родной город, поэтому когда после ухода со службы пригласили на работу в местную администрацию, то согласился, - продолжает экс-полковник. - Буквально на второй день, как положено, заполнял декларацию. Помню, как вместе с сотрудницей отдела кадров поехали в банк и взяли выписки по всем счетам, которые были на тот момент. Движение денежных средств, действительно, в 2017 году, когда находился на пенсии, составляло примерно 20 миллионов рублей. Но никакого криминала в этом нет: все средства легальные, известно, из каких источников они поступили, что подтверждают банковские справки. В администрации края, куда был вызван, все подробно пояснил. Казалось, вопрос закрыт, однако через время мне позвонили и сообщили, что мои объяснения признаны неубедительными.

Мэр просился в отставку по собственному желанию, однако депутаты проголосовали за увольнение

Теперь уже отставному чиновнику остается гадать, где именно он допустил промашку. В одном он точно уверен: отправляясь во власть, надо быть готовым к тому, что идти придется "по минному полю". Что касается чиновников из Апшеронска, то они не в первый раз попадают в эпицентры громких скандалов, о чем уже писала "РГ". В свое время мы рассказали, как здесь на взятке в два с лишним миллиона рублей попались высокопоставленные чиновники, в том числе тогдашний глава района ("Серая касса начальников" - "РГ" от 14.09.2005 г.). Причиной отставки предыдущего градоначальника стало ДТП ("Мэра Апшеронска заподозрили в наезде на подростка" - "РГ" от 11.07.2017 г.). А нынешний мэр, что называется, погорел на декларации.

В последнее время мы наблюдаем серьезные зачистки, которые идут не только в коридорах власти, но и в структурах бизнеса. Их объектами становятся недоступные прежде для силовиков персоны, да и сами силовики все чаще оказываются под ударом. Выявляются коррупционные связи, обрубаются коррупционные цепочки. Подобная тенденция наблюдается по всей стране, и Краснодарский край не стал исключением.

Мнение

Геннадий Подлесный, директор Центра прикладной социологии и политологии, член Общественной палаты Кубани:

- Накануне ответственной для страны выборной кампании крайне важно навести порядок, что сейчас и происходит. Те, кто называет это "кампанейщиной", рассчитывая, что она, мол, пройдет, надеются зря: в интересах государства освобождать властные институты от нечистых на руку людей. Как известно, антикоррупционное законодательство очень подвижно и постоянно подстраивается под современный контекст. С момента принятия закона "О противодействии коррупции" в конце 2008 года количество его норм, по данным прокуратуры, увеличилось в три раза: внесено более 50 различных правок, появились новые федеральные законы, сформировавшие целые правовые институты, направленные на борьбу с коррупцией. И если раньше достаточно сложное законодательство позволяло госслужащим, что называется, маневрировать, то теперь делать это становится все сложнее.

Что и показывает история с отставкой по инициативе губернатора мэра Апшеронска. И его ссылки на то, что он ничего не скрывал, считаю неуместными. Просто у силовиков раньше руки, судя по всему, не доходили до более тщательных проверок. А когда дошли, то возникли вопросы. И нельзя исключать, что эта и другие подобные истории не закончатся лишь отставкой. Чиновники должны всегда помнить, что живут "под лупой" и в случае допущенных ошибок рискуют расстаться не только с должностью, но и со свободой.