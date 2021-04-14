Николай Патрушев: В Крыму в прошлом году было предотвращено 6 терактов

В прошлом году в Крыму было предотвращено 6 терактов и 10 преступлений террористической направленности. Выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом. Об этом на выездном совещании в Севастополе заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

По его словам, уже в этом году 9 апреля в Симферополе был предотвращен еще один теракт, который планировали исламисты, сторонники запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

"Нарастание террористических угроз обусловлено агрессивной, антироссийской политикой Украины, попытками формирования на полуострове подпольных ячеек запрещенных в России международных террористических и экстремистских организаций, прежде всего, таких как "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещенная на территории России решением Верховного суда РФ террористическая организация) и "Свидетели Иеговы" (запрещенная на территории РФ экстремистская организация), - отметил Патрушев.

Ситуация, по его мнению, также осложняется в связи с возвращением в Крым лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций за рубежом.

Как отметил Патрушев, украинские спецслужбы и экстремистские организации на постоянной основе устраивают провокации на государственной границе. Кроме того, по его данным, они предпринимают попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения.

"С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов и не только в России, но и на территории других государств", - подчеркнул секретарь Совбеза.