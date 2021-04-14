Патрушев назвал "Меджлис" главным источником радикальных идей в Крыму

Политическими авантюристами вынашиваются планы по дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму. Об этом на совещании в Севастополе заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

По его словам, в интернете распространяются постоянные призывы к акциям протеста, пропагандируются реваншистские и националистические идеи. Так, только за прошлый год была пресечена деятельность почти 70 модераторов идеологии терроризма и экстремизма. Из них 10 осуждены, а 47 привлечены к административной ответственности.

Как отметил секретарь Совбеза, одним из источников распространения радикальных идей продолжает оставаться запрещенный в РФ "Меджлис крымско-татарского народа", функционеры которого сосредоточились на проведении из-за рубежа информационно-психологических акций, в первую очередь, рассчитанных на молодежь.

"Мы видим, как цинично игнорируются результаты референдума о вхождении Крыма в состав Российской Федерации", - отметил Патрушев.

По его словам, с за последние 7 лет на полуострове проведена огромная работа по решению проблем, накопившихся за годы украинской самостийности. Он также напомнил, что наряду с русским языком, статус государственного в Крыму придан украинскому и крымско-татарскому языкам.

Однако в противовес этой работе со стороны Украины и ее западных покровителей вводятся различные санкции, предпринимаются попытки разрушения экономических связей, сознательного ухудшения условий жизни на полуострове, в том числе путем продовольственных, энергетических и водных блокад.

По словам Патрушева, к появлению очагов межнациональной и межконфессиональной напряженности может привести наблюдаемая радикализация части проживающих в Крыму мусульман, попадающих под влияние священнослужителей, исповедующих течения ислама радикального толка.

Усилению этих угроз также способствуют значительный приток мигрантов, прежде всего в Севастополь, и формирование этнических организованных преступных групп. Только за последние два года пресечена преступная деятельность более 20 таких групп.