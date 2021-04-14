Патрушев: Украина при поддержке США способна спровоцировать войну

На территории Крыма сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности. Об этом на выездном совещании в Севастополе заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Среди основных причин этих угроз он назвал деструктивную деятельность США и контролируемых ими блока НАТО, ряда стран Евросоюза и Украины. Эта деятельность, по словам Патрушева, направлена на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии.

"При поддержке Вашингтона со стороны Украины все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем. Новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Российскую Федерацию как военного врага", - отметил Патрушев.

По его мнению, заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране.

Как считает секретарь Совбеза, поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники.