Вступили в силу поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые установили личную ответственность и штрафы за повторные нарушения правил пожарной безопасности на объектах значительного риска.

2020 год. МЧС проводит учения под Новороссийском, готовится к пожароопасному сезону. Работы в тот год у пожарных опять было много. Фото: Владимир Аносов

В интервью "Российской газете" полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов отметил важность и актуальность данного закона. Но вместе с тем сделал акцент на работе органов исполнительной власти в округе по предотвращению катастроф, связанных с пожарами, подвергнув ее жесткой критике.

Владимир Васильевич, на заседании Совета при полпреде вы настаивали на дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами в Южном федеральном округе. С чем это связано?

Владимир Устинов: Судя по результатам работы в прошлом году, бездеятельность по предупреждению пожаров в округе требует незамедлительных мер реагирования и принятия соответствующих организационных и управленческих решений, которые позволят в кратчайшие сроки коренным образом исправить ситуацию.

Об этом свидетельствуют цифры, прозвучавшие на заседании совета. Так, в 2020 году в сравнении с предыдущим годом количество природных пожаров на юге страны возросло на 14,8 процента, их число достигло 37,5 тысячи. Тревожное положение в Ростовской области, где число ландшафтных возгораний увеличилось на 53,4 процента, в Волгоградской области - на 42 процента, в Астраханской - на 24,7 процента.

Это притом, что области не относятся к лесистым и здесь каждый гектар леса на вес золота?

Владимир Устинов: Именно в лесах округа резко ухудшилась пожарная безопасность. За прошлый год зарегистрировано 318 лесных пожаров, что на 31,4 процента больше, чем в предыдущем году. А если посмотреть конкретно по регионам, то, например, в Волгоградской области число лесных возгораний выросло в 4 раза.

В Ростовской области также произошел их резкий рост. На Дону за год сгорело почти 2,5 тысячи гектаров лесных угодий, по площади прохождения огня это половина всего сгоревшего леса в округе.

Стабильно и довольно в большом количестве горят леса в Краснодарском крае, где произошло более 40 процентов всех зарегистрированных в округе лесных пожаров.

Не являются исключением даже особо охраняемые природные и заповедные территории Краснодарского края и Республики Крым. Там количество пожаров увеличилось почти втрое.

Вызывает большую обеспокоенность рост почти в два раза случаев распространения ландшафтных пожаров на жилье. Из-за этого в округе сгорело почти сто жилых строений.

Всего за год в округе на пожарах погибли 810 человек (рост по сравнению с 2019 годом на 4,1 процента), в том числе 27 детей, что больше на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом. Это очень страшная статистика.

Мы видим, что назрела необходимость серьезных организационных изменений, которые будут обеспечивать повышение эффективности в вопросах защиты лесов от пожаров.

Поэтому нами совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства проведен анализ обстановки, намечен перечень первоочередных мер по укреплению сил и средств, призванных бороться с лесными пожарами.

Прежде всего, это касается улучшения работы органов управления лесным хозяйством за счет более четкой нормативной регламентации полномочий и усиления уровня ответственности руководителей этих подразделений за своевременное обнаружение лесных возгораний и организацию их тушения.

Также нужно в кратчайшие сроки обеспечить необходимым техническим оснащением специализированные подразделения по тушению лесных пожаров на местах и добиться их максимальной мобильности на основе совершенствования всей противопожарной инфраструктуры. Особо следует уделить внимание повышению уровня взаимодействия лесоохраны с подразделениями МЧС России.

В числе поставленных задач можно выделить неукоснительное обеспечение последовательной борьбы с незаконной хозяйственной деятельностью в лесах, прежде всего с незаконными вырубками и самовольным захватом лесных угодий, ведением там строительства и необоснованным переводом лесных земель в другие категории.

Одно из самых резонансных ЧП 2017 года - лесной пожар в Усть-Донецком районе. Какие выводы удалось сделать?

Владимир Устинов: Около двух лет меня заверяли, что предпринимаются все меры для привлечения к ответственности виновников этого ЧП, в результате которого сгорело древесины на сумму более четырех миллиардов рублей.

Были установлены виновные: владелец поля, с которого пожар перекинулся на лес, глава местного сельского поселения, который не обеспечил соблюдение противопожарных норм. Однако до сих пор материальный ущерб остается не возмещен, и никто из уполномоченных должностных лиц не озабочен тем, чтобы взыскать его с виновников пожара.

Безнаказанность приводит к тому, что лесные пожары в Усть-Донецком лесном массиве продолжают регулярно повторяться.

В связи с этим на заседании совета я обратил внимание губернатора Ростовской области на данную критическую ситуацию и поручил ему разобраться в вопросе персональной ответственности должностных лиц областного министерства природных ресурсов и экологии за крайне неудовлетворительную охрану лесов от пожаров, а также взять на личный контроль борьбу с лесными пожарами в целом по региону и особенно в Усть-Донецком районе. А перед руководством следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области и регионального главного управления МВД России поставлен вопрос о совершенствовании организации оперативно-следственной работы по уголовным делам о лесных пожарах, обеспечению строгого контроля за законностью следствия и принимаемых им решений.

Подобные случаи в округе не единичны. Как было сказано ранее, из года в год горят особо охраняемые заповедные зоны в Краснодарском крае и Республике Крым.

Сразу хочу отметить, что губернатором Краснодарского края ведется большая работа по организации противопожарной безопасности, тем более на особо охраняемых природных территориях.

Однако, несмотря на всю проделанную работу, в Краснодарском крае в государственном природном заповеднике "Утриш" Анапского района несколько лет подряд отмечались возгорания леса. При проверке я увидел огромное количество неисполненных предписаний контрольно-надзорных ведомств об устранении нарушений в "Утрише". Именно подобное бездействие ответственных лиц и привело в итоге к масштабному лесному пожару, причинившему материальный ущерб на сумму около миллиарда рублей.

2018 год. Абинский район Краснодарского края. Пожарный тушит загоревшийся сухостой. Из года в год такие очаги. Фото: Владимир Аносов

В связи с этой ситуацией на заседании совета руководству Краснодарского краевого следственного управления было предложено взять на контроль расследование по возбужденному уголовному делу по факту пожара в августе 2020 года, чтобы обеспечить не только привлечение к уголовной ответственности виновников, но и возмещение материального ущерба.

Комментируя проблемное состояние организации пожароохранной деятельности в лесах Ростовской области, Краснодарского края, а это касается и других регионов округа, хочу особо подчеркнуть, что текущая ситуация ставит задачу безотлагательного укрепления законности в сфере охраны лесов, совершенствования взаимодействия и координации органов прокуратуры, внутренних дел, территориальных органов гослесохраны при проведении проверок по фактам нарушения федерального лесного законодательства.

Нами предложено рассмотреть вопрос о целесообразности создания на местах специализированных следственно-оперативных групп по делам данной категории. Также рекомендовано улучшить координацию уполномоченных органов по применению административно-правовых санкций к нарушителям закона.

Кроме того, на заседании совета мною была поддержана инициатива губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева увеличить штрафы арендаторам, а также собственникам лесного фонда и сельхозземель за нарушение противопожарных мер и сделать их соразмерными нанесенному ущербу.

Впереди сезон оздоровительного отдыха детей. Много лагерей находятся в лесных зонах. Как обеспечена безопасность отдыха?

Владимир Устинов: Возьмем, например, город Анапу, всероссийский детский курорт. Ежегодно на территории, примыкающей к детским здравницам, происходят масштабные пожары в камышах поймы реки Анапка.

Однако все решения по обеспечению противопожарной безопасности и предупреждению возгораний остаются на бумаге. Столь же плохо поставлена организация предупреждения природных пожаров в местах оздоровительного отдыха детей на территории Северского, Геленджикского, Туапсинского районов Краснодарского края, а также ряда районов Крыма и Волгоградской области.

В рамках проверок готовности субъектов РФ к пожароопасному сезону 2021 года состояние объектов оздоровительного отдыха детей будет тщательно проверено. Регионы округа понимают свою ответственность и работают над устранением выявленных недостатков.

В срок до 15 апреля все места летнего отдыха пройдут паспортизацию с учетом требований противопожарного надзора. В мае будут проведены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности детского отдыха. Результаты этой работы будут рассмотрены на заседаниях региональных комиссий и доложены в аппарат и мне лично.

Еще опасность с точки зрения пожаров - строительство коттеджных поселков в охраняемых природных зонах. На землях лесного фонда, как грибы, растут гостиницы, базы отдыха и особняки. Как с этим бороться?

Владимир Устинов: Зачастую органами исполнительной власти и местного самоуправления вопросы градостроительства, землепользования, развития торговой и культурно-массовой инфраструктуры решаются в отрыве от обеспечения безопасности населения. И не секрет, что нередко это сопряжено с коррупционными факторами.

Лишь недавно администрация Краснодарского края всерьез озаботилась проблемой незаконной застройки коттеджными жилыми поселками лесных зон около таких городов, как Новороссийск, Геленджик и Туапсе. Однако спрашивается, почему краевые чиновники бездействовали с момента, когда в 2015 году эти незаконные стройки еще на стадии их закладки были вскрыты контрольным департаментом аппарата полпреда?

Напротив, местные чиновники пытались вывести эти земли из лесного фонда и замаскировать допускаемые нарушения закона.

И несмотря на то, что руководство администрации Краснодарского края сообщило нам об усилении контроля за соблюдением лесного законодательства и о приостановке незаконного строительства в лесах, аппарат полномочного представителя президента РФ в ЮФО взял на контроль ситуацию с мерами реагирования на каждый незаконно построенный объект, вплоть до их сноса и возмещение нанесенного ущерба.

Кроме того, указано на необходимость привлечь к ответственности должностных лиц местных органов власти, допустивших незаконную застройку земель лесного фонда, а при наличии оснований - направлять материалы в правоохранительные органы.

По данным окружного управления Генеральной прокуратуры, повсеместно леса в округе захламлены, в них неудовлетворительно ведется уборка сухостоя, нарушаются правила сжигания сорной растительности, отсутствуют источники противопожарного водоснабжения.

Только в Волгоградской области прокуратура совместно с МЧС вскрыла около 1000 нарушений законодательства о пожарной безопасности в лесах и на ландшафтных территориях.

На наш запрос Волгоградская областная прокуратура сообщила, что по всем выявленным фактам нарушения закона приняты меры на местах. Однако массовое распространение нарушений противопожарного законодательства свидетельствует все еще о низком качестве работы органов, обеспечивающих контроль за исполнением законодательства в данной сфере.

Распространенная практика для многих регионов, когда компетентные органы запаздывают с установлением особого противопожарного режима, неэффективно ведут мониторинг лесопожарной обстановки.

В ряде регионов, например, в Республике Крым, дает сбои система оповещения населения о ЧС.

Пока мы не будем строго и адресно спрашивать за каждое ЧП, мы будем иметь новые пепелища.

На совещании я поставил вопрос о персональной ответственности руководителей различного уровня за бездействие или злоупотребления в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Владимир Устинов: Пока мы не начнем строго и адресно спрашивать за каждый лесной пожар - будем иметь новые пепелища

Борьба с пожарами - это одна из главных составных частей жизнеобеспечения граждан. К тому же, это комплексная проблема, где основную организационную ответственность несут исполнительные органы власти, администрируют контрольно-надзорные органы, реализуют оперативные и следственные функции правоохранительные органы.

О недопущении пожаров надо думать уже при составлении планов застройки, выделении земельных участков под ведение хозяйственной деятельности, пользование лесами и водоемами. Наличие массы бесконтрольных, безответственных хозяйствующих субъектов, потворство их самоуправству в застройке, бездеятельность в сохранности степей, лесополос, флоры водоемов и лесов привело к тем результатам, которые мы имеем.

Хочу особо подчеркнуть, что во всех субъекта юга страны необходимо завершить работу по совершенствованию нормативного правового регулирования. У властей на местах достаточно полномочий для этого. Но мало принять какой-то правовой акт, необходимо добиться его исполнения, а для этого нужно выстроить эффективную систему контроля за выполнением принятых управленческих решений.

Решение в регионах округа задач, поставленных президентом России в феврале текущего года на оперативном совещании Совета безопасности РФ по реализации мероприятий, связанных с защитой населения, объектов экономики и социальной инфраструктуры от паводков, природных пожаров и своевременным установлением в регионах особого противопожарного режима, а также выполнение рекомендаций состоявшегося заседания Совета по пожарной безопасности, будут находиться в аппарате и у меня лично на особом контроле.