Три года назад он принял для себя и своей семьи судьбоносное решение, круто все изменил и стал фермером в Бельбекской долине. Сегодня у Михаила Батунина полсотни коров, 18 гектаров земли и планы расширить территорию до 100 гектаров. Вместе с единомышленниками он создал кооператив, строит большую сыроварню, а сарафанное радио уже разнесло славу о его продукции на всю округу.

Фермер по зову души

Зачем надо было что-то радикально менять, если и так все было хорошо? Этот вопрос чаще всего задают Михаилу все познакомившиеся с ним за последние годы. Он отвечает уверенно, потому что знает ответ давно: желание изменить жизнь возникло не спонтанно, а вызревало долгие годы. Инженер по образованию, в Питере он строил инфраструктуру для железной дороги и метрополитена. Бизнес процветал, но хотелось дела для души.

- Деньги были, а вот морального удовлетворения работа не приносила, - говорит Михаил. - Мы с женой стали подумывать о переезде за город, присмотрели участок земли на Чудском озере, где природа изумительная, но не по душе оказалось это место.

О переезде в Крым Батунины тогда еще не помышляли. На полуострове Михаил был в 2000 году, и местный курортный сервис оставил тягостное впечатление. Идея перебраться на полуостров пришла, что называется, по воле случая. Как-то раз в Питере ему выдали автомобильные госномера с кодом региона "82" - нынешним кодом Крыма. А может это было провидение - кто знает? Тогда и подумали о полуострове как площадке для нового бизнеса. Стали через интернет подыскивать подходящий участок и остановились на небольшой ферме с наделом земли в селе Плотинное в Бельбекской долине.

Предприниматели, у которых Михаил купил ферму, успели поработать на этом месте пару лет, прежде чем поняли, что животноводство - не их стезя. От них, кроме самой фермы, питерцу досталось 30 коров красной степной породы и восемь гектаров земли сельхозназначения. Рядом "дом мечты", который предприниматель построил на новом месте. А дальше пришлось многое менять - от персонала до условий содержания животных.

Козий пармезан и другие

Поначалу молоко было с запахом, поэтому покупатели за ним в очередь не выстраивались. Пришлось очень постараться, чтобы вдохнуть в ферму новую жизнь. В коровник провели холодную и горячую воду, уволили не требовательных к гигиене животных скотников и дояров, ручную дойку заменили автоматической - молоко теперь идет по вакуумному трубопроводу. Словом, наладили всю производственную цепочку, и главный продукт фермы приобрел отличное качество, подтвержденное регулярными анализами. Доить корову руками Михаил и сейчас еще не умеет, зато опыт менеджера, наработанный в прежнем бизнесе, на новом месте ему очень даже пригодился.

Сейчас его "пеструхи" дают 15-20 литров молока, а рекордсменки - и до 30 литров в день. Хотел было Михаил приобрести коров голштинской породы, для которых нормой считается 70 литров в сутки, но хозяева племенного хозяйства отговорили. Ведь это уже промышленное производство, почти конвейер, а он мечтал об экоферме, где содержание и рацион животных максимально приближены к естественным.

Почти сразу на новом месте образовался кооператив "Добрый молочник". Сегодня в нем уже свыше 40 человек. Большая часть молока идет на производство сыров. Выпуск брынзы, мягкого сыра типа адыгейского, йогуртов, сливок, творога, масла освоили сразу. А вот делать твердые сыры пришлось учиться. Но сегодня в ассортименте их уже четыре вида, включая козий пармезан с выдержкой от года. Сыроварня и магазин тут же на ферме. Рекламу своей продукции не делали - за них постаралось сарафанное радио, разнесшее по району адрес продажи качественных продуктов.

Альпийский ценник

Конечно, у семьи фермеров Батуниных все идет не так гладко, как хотелось бы. Чтобы развиваться, Михаилу нужно довести свой земельный пай до 100 гектаров. Это и кормовая база, и свободный выпас коров. Все-таки концепция "зеленой" фермы, которой он придерживается, не в максимальном надое, а в экологичности и натуральности продуктов. А для этого животных нужно содержать не в стойле, а на свободном выпасе. Но вот земля в долине оказалась чересчур дорогой - ведь в цену по умолчанию заложены альпийские ландшафты крымских предгорий. За гектар здесь сходу просят миллион рублей, хотя в Джанкойском районе тот же гектар будет стоить в 10 раз дешевле. При этом сдавать участки в аренду их владельцы тоже не хотят - а вдруг в это время найдется покупатель.

- Люди не понимают, что это земля сельскохозяйственного назначения и никак иначе ее использовать нельзя, - говорит Михаил. - Красоту к этому не приложишь.

Настоящей проблемой стали поиски хорошего ветеринара. Специалистов днем с огнем не сыщешь, поэтому сотрудникам приходится параллельно осваивать новые профессии. Для покупки оборудования большой сыроварни кооператив хочет взять кредит. Сумма сравнительно небольшая, четыре миллиона рублей, но банк требует трехкратное обеспечение залогом. Понадобилось провести на ферму электричество, но заявка на подключение год пролежала в "Крымэнерго" без движения. В этой ситуации, как и в других самых затруднительных, приходится подключать "тяжелую артиллерию" в лице Минсельхоза республики: в "Крымэнерго" зашевелились лишь после звонка из министерства.

Господдержка - и финансовая, и организационная - самое большое подспорье аграриям. В прошлом году "Добрый молочник" по программе "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации" получил от государства компенсацию затрат на производство кормов. По другой программе - "Агростартап" - смогли купить трактор. Нужно еще навесное оборудование, по стоимости сопоставимое с одним, а то и двумя тракторами, но это дело будущего.

Окно в сыроварню

Опыт строителя Михаилу и здесь пригодился. Каждый год он расширяет свое хозяйство - построил кормоцех, другие вспомогательные помещения. Сейчас в коровнике у Батуниных уже 50 животных, и весь приплод увидел свет на их ферме. Хозяйство растет, молока становится все больше, а сыроварня способна переработать лишь 300 литров в сутки. Поэтому на средства господдержки "Добрый молочник" планирует построить новую сыроварню, где будет перерабатывать до четырех тонн молока в сутки.

- Рядом обязательно будет магазин с большим витринным стеклом в сыроваренный цех. Покупатели из торгового зала смогут видеть, как делается наша продукция. А на монитор в зале выведем картинку из камеры созревания сыров, - говорит Михаил.

Планов действительно очень много. Есть желание заняться птицеводством и овцеводством, но так, чтобы не нарушать главный принцип - не конвейер, а ферма на земле. Можно будет подумать и о небольшом гостевом доме для любителей настоящего "зеленого" туризма. Но хвататься за все сразу Михаил не хочет, чтобы не распылять силы и средства. Как говорится, тише едешь - дальше будешь.

Здесь, в Плотинном, у семьи Батуниных родился младший сын - урожденный крымчанин. Старшему Матвею в год переезда было 12 лет, но мальчишка уже акклиматизировался, нашел новых друзей и стал помощником отцу. Связь с Питером Батунины не порвали, в городе на Неве регулярно бывают, но душой они всегда на своей ферме у подножия гор.

- Как же здорово у нас в Крыму! - улыбаясь говорит Михаил. - И молоко наше настоящее, со сладко-сливочным вкусом.

Это правда, такого молока больше нигде нет.

Мнение

Андрей Рюмшин, вице-премьер правительства Крыма - министр сельского хозяйства РК:

- Мы внимательно следим за развитием кооператива "Добрый молочник", и я могу с удовлетворением констатировать, что ни копейки государственных средств эти фермеры не потратили зря. Видно, что люди взялись за дело с прицелом на долгую перспективу, они знают, чего хотят, и главное - понимают, как этого достичь. А Михаил Батунин еще и получил свой бизнес с обременением, ему пришлось отчитываться за грант, полученный его предшественниками. Он справился, и это пример, достойный подражания. Будем и дальше помогать им развиваться на благо Крыма.

Справка "РГ"

С 2015 года Минсельхоз РК оказывает поддержку начинающим фермерам Крыма на развитие их производственной базы. Максимальная сумма гранта - 3 миллиона рублей. За последние пять лет государство выделило более 1,5 миллиардов рублей 430 фермерам республики.