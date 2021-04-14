У дороги к Крымскому мосту обнаружены античные монеты

В Славянском районе Кубани при строительстве и реконструкции федеральной автодороги, которая свяжет Краснодар - Славянск-на-Кубани - Крымский мост, археологи обнаружили античные медные монеты.

Специалисты считают, что деньги отчеканены в древнегреческом Боспорском царстве, располагавшемся на землях Керченского и Таманского полуостровов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Монеты первой четверти II века новой эры исследователи нашли возле хутора Коржевский. Двадцать античных экземпляров были заключены в небольшой сосуд, погребенным на глубину сорок сантиметров, рядом с ним лежала еще горсть из 38 монет.

- Сейчас находка проходит камеральную обработку. Это весьма кропотливая работа, которая требует большого профессионализма и терпения, чтобы установить детали производства и историю обращения монет. Позже артефакты передадут в государственный музейный фонд, - рассказал вице-губернатор края Сергей Болдин.

Как ранее писала "РГ", в марте при раскопках в этом районе на глубине около метра археологи нашли глиняную кремационную урну эпохи средневековья, рядом погребальный инвентарь и свернутую в несколько оборотов железную саблю.