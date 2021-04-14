Необычный, но весьма действенный способ оздоровления пенсионеров применяется в Калмыкии. Сотрудники республиканского комплексного центра соцобслуживания населения приглашают пожилых людей на курсы смехотерапии.

Заразительный хохот, доносящийся из-за закрытых дверей, поневоле заставит улыбнуться проходящего мимо человека. И если такая порция позитива заряжает случайного посетителя, то можно представить, насколько благотворны подобные сеансы для тех, кто в них участвует. Ведет занятия заведующая социально-досуговым отделением, психолог и медик Галина Трухина.

- Смехотерапия, в первую очередь, предназначена для снятия стресса и расслабления мышц. При этом начинают нормально работать сосуды и сердце, нормализуется давление и психологический фон, поднимается настроение, уходит негативная энергия. Да и вообще энергетика меняется. Если было грустно и плохо, становится хорошо и весело. После таких занятий люди всегда пребывают в хорошем, приподнятом настроении и физически чувствуют себя гораздо лучше, - рассказывает Галина Трухина.

Особенную пользу смехотерапия приносит пожилым людям, которым зачастую не хватает положительных эмоций. По словам Трухиной, для оздоровления при помощи веселья вовсе не обязательно прилагать большие усилия, специально выдумывать анекдоты и писать сложные развлекательные сценарии.

- Есть несколько простых, но безотказных упражнений, которые мы практикуем. Например, участники курсов садятся друг против друга, смотрят друг на друга, здороваются, но при этом нужно выполнять одно условие - смеяться. Даже если поначалу это трудно и нет никакого повода для веселья, через несколько секунд смех уже не остановить: люди заражают и заряжают им друг друга. Другое упражнение: нужно грозить друг другу пальчиком и опять-таки смеяться при этом. Здесь "смешинка" начинает работать еще быстрее. А вот еще одно упражнение: надо водить хоровод, разумеется, тоже смеясь. И уж если тут кто-то один начинает смеяться, сразу же смех подхватывают все. Кстати, вместо со своими подопечными я тоже каждый раз получаю порцию здоровья, - улыбается Галина Трухина.

Какой бы ни была сложная ситуация у человека, из-за чего бы он ни переживал, смехотерапия позволяет по-новому взглянуть на обстоятельства. Маленькая пенсия, недопонимание с детьми и внуками, застарелые болячки перестают казаться неразрешимыми проблемами.

- Не знаю, как это чувство объяснить. Легко очень становится, настроение поднимается, и организм получает заряд бодрости, даже чувствуешь себя намного моложе. И смех всегда такой заразительный! Так смеемся, бывало, что на нас, как на сумасшедших, смотрят. А нам от этого еще веселее становится. И в обычной жизни смехотерапия здорово помогает. Иногда возникает конфликтная ситуация или неприятный спор, но вспоминаешь занятия, находишь в ситуации что-то смешное, переводишь конфликт в безобидную шутку, начинаешь смеяться, и люди вокруг становятся добрее и даже забывают, из-за чего спорили и ссорились, - рассказывает 79-летняя Нона Сангинова.