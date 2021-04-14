В Крыму 12-летний школьник на Mitsubishi сбил велосипедиста

В поселке Николаевка Симферопольского района 12-летний школьник, которому отец доверил вождение Mitsubishi Space, наехал на 60-летнего велосипедиста и протаранил легковой Ford. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Как уточнила начальник пресс-службы регионального МВД Наталья Кашкарова, 44-летний мужчина решил научить вождению своего сына 2009 года рождения. В качестве учебного авто он предложил школьнику свой Mitsubishi Space. Но подросток, выехав на улицу Николаевки, не справился с управлением - иномарку занесло на 60-летнего велосипедиста.

- После этого машина выехала за пределы проезжей части, где столкнулась с припаркованным автомобилем Ford и дорожным сооружением, - рассказала Наталья Кашкарова. - Отец несовершеннолетнего в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье. Сотрудники ГИБДД, прибыв на место происшествия, зафиксировали факт ДТП.

Велосипедисту повезло - ему потребовалась лишь разовая медицинская помощь. Но вот за незаконную учебную езду по муниципальным дорогам придется ответить отцу ребенка. Ему грозит ответственность сразу по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях - по части 3 статьи 12.7 "Передача управления авто лицу, заведомо не имеющему прав" и по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Совокупный штраф по ним - до 30500 рублей. Также придется возместить ущерб владельцу Ford и муниципалитету за снесенное ограждение.