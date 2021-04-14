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14.04.2021 19:11
Рубрика: Общество

В Таганроге провели флешмоб на разбитых дорогах

Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Неделя - Юг России № 80(8431)
В соцсетях набирает популярность видеоролик, в котором таганрожцы креативно обыграли проблему разбитых дорог. Организаторы акции презентовали новый туристический маршрут "Самые знаменитые ямы города Таганрога". Необычный флешмоб должен привлечь к ситуации внимание общественности и местных властей.

К каждой яме - свой, особый подход. Так, дорогу с крупными выбоинами на асфальте участники акции пытаются "вылечить". Они надели белые медицинские халаты и принесли огромный медицинский пластырь, которым безуспешно заклеивают "рану". Гид под ником Ровный Дмитрий напомнил о самом известном таганрожце Антоне Чехове, который, помимо писательства, занимался еще и врачебной практикой.

Фото: daily_luzha_taganrog/Instagram
Жители Таганрога устроили заплыв на резиновой лодке по огромной луже

"Надо было синей изолентой, она все держит", "И зеленкой еще можно", "Подорожник где?" - активно обсуждают идею пользователи соцсетей.

Другую выбоину организаторы флешмоба представляют как первую в России благоустроенную яму. Они делают из нее клумбу: сажают цветок и поливают его из лейки.

Третью яму занял музыкант, он играет на гитаре, привлекая внимание слушателей.

Но настоящей кульминацией "тура" становится лужа - пляж. Здесь отдыхает молодая пара. Девушка, обмотанная полотенцем, ходит по луже, как по морю, босиком, а прямо в грязной воде "загорает", потягивая коктейль, ее спутник. Такой "комфортабельный бассейн", отмечает гид, можно отыскать почти в каждом дворе Таганрога - и к морю не ходи!

Сами участники флешмоба во время съемок лишились бампера на машине, влетев в скрытую под этой лужей яму.

Авторы видео предупреждают, что национальный проект "Безопасные и качественные дороги" может уничтожить некоторые "достопримечательности" тура. Но ненадолго: уже через несколько месяцев после ремонта дорожное покрытие на одной из улиц снова пришло в негодность.

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