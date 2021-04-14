В Волгоградской области семьям, имеющим трех и более детей и нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставили право выбора: теперь они могут либо получить участок для строительства дома, либо воспользоваться сертификатом на частичную оплату квартиры. Для многодетных семей, не признанных нуждающимися, все останется по-прежнему: они имеют право только на земельный участок. Причем уже два года его можно подобрать самостоятельно, а не из регламентированного перечня.

Как объяснили в пресс-службе региональной думы, сертификат можно направить на приобретение жилья на первичном рынке, в том числе в еще только строящихся домах. Разрешается оплатить этими деньгами первоначальный взнос по ипотеке. Номинал составляет 300 тысяч рублей и соответствует средней рыночной стоимости участка для индивидуального строительства в регионе. Необходимые средства будут ежегодно закладывать в областном бюджете.

- Это своевременная и очень нужная социальная поддержка. В нашем регионе в очереди на земельные участки стоят более 11 тысяч многодетных семей, из них около пяти тысяч - в Волгограде. Но только часть из них воспользовалась своим правом бесплатно получить землю. Дело в том, что не все участки обеспечены инфраструктурой и требуется время, чтобы подвести к ним необходимые коммуникации, - признает депутат облдумы Тамара Головачева. - Альтернатива, которая уже апробирована в ряде регионов, позволит многодетным семьям улучшить жилищные условия.

На учете в качестве нуждающихся состоят 2689 семей. На сертификаты для них потребуется 806,7 миллиона рублей, на обустройство только одного земельного участка - 6,9 миллиона. Стоимость подведения коммуникаций ко всем наделам в городской черте составляет 27,6 миллиарда рублей. Главная статья расходов - водоснабжение: 21,2 миллиарда. Недешево и проложить дороги: 6,3 миллиарда. Подготовка проекта газовых сетей обойдется в 140 миллионов.

Комментарий

Екатерина Кульгускина, врио председателя комитета по управлению госимуществом Волгоградской области:

- Вложение в объекты инфраструктуры рискованно, поскольку темпы освоения предоставленных земельных участков низкие. Высока вероятность приобретения многодетными гражданами участка с целью его дальнейшей перепродажи. Расход полученных средств является неконтролируемым. Введение сертификата позволит, с одной стороны, более рационально расходовать средства областного и местных бюджетов, с другой - создать гарантию, что полученные средства пойдут на улучшение жилищных условий.