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Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор бывшему руководителю Волгоградского областного патологоанатомического бюро, признав его виновным в подмене органов умершего человека, а также ряде других должностных преступлений.

Эта история произошла в 2017 году. Тогда вскоре после родов скончалась молодая женщина. Только вот причина ее смерти показалась странной: она якобы умерла от токсического поражения печени. Но ведь беременная проходила все необходимые обследования и была здорова. Правда вскрылась позднее.

На самом деле причиной ее гибели стала бактериально-вирусная инфекция и отек головного мозга.

Фото: РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в Волгоградской областной прокуратуре, после вскрытия руководитель бюро дал указание и. о. заведующего консультативным отделением и врачу-патологоанатому уничтожить вирусологические образцы тканей органов умершей. Чтобы гибель роженицы не подпортила статистику материнской смертности, доктора приобщили к материалам вскрытия образцы печени другого человека, скончавшегося от гепатита. "Таким образом в качестве причины смерти в заключении было указано общее заболевание, не связанное с беременностью и родами", - пояснили в прокуратуре.

Но это лишь один из "подвигов" главного патологоанатома. Установлена также его вина в получении взяток и присвоении денег.

Суд приговорил бывшего руководителя ГКУЗ "ВОПАБ" к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу 2,5 миллиона рублей. Бывшая и. о. заведующего консультативным отделением приговорена к двум годам лишения свободы, врач-патологоанатом - к полутора годам условно. Приговор в законную силу еще не вступил.

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