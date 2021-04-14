В Волжском выявили картельный сговор при строительстве детсада

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело о картельном сговоре при расходовании 140 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В рамках реализации приоритетного национального проекта "Демография" в поселке Металлург города Волжского строят детский сад. В феврале прошлого года Управление капитального строительства мэрии объявило аукцион для выбора застройщика. Право заключить муниципальный контракт получила одна из коммерческих организаций.

Проигравшие участники обжаловали итоги торгов в антимонопольной службе. Но областное управление ФАС подтвердило законность процедур, а жалобы оставило без удовлетворения.

Однако в апреле 2020 года руководство управления отказалось от оформления договорных правоотношений с фирмой. Для привлечения определенного подрядчика контракт на строительство дошкольного образовательного учреждения заключили с колонией №26. А исправительное учреждение взяло на субподряд организацию, которая участвовала в аукционе, но проиграла. Это противоречит законодательству. При этом фирма фактически приступила к выполнению работ на объекте задолго до объявления конкурса.

Уголовное дело завели в отношении начальника Управления капитального строительства, генерального директора юридического лица, проигравшего аукцион, а также начальника исправительного учреждения.