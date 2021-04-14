Жителя Волгограда осудили за покушение на убийство жены

Городищенский районный признал виновным местного жителя, покушавшегося на убийство супруги в присутствии малолетней дочери, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.

На протяжении длительного времени между 46-летним подсудимым и его женой происходили конфликты на бытовой почве. Женщина неоднократно высказывала желание расторгнуть брак.

6 сентября 2020 года во время очередной ссоры на почве ревности муж схватил супругу за горло и нанес ей не менее пяти ударов кулаками по лицу и телу.

17 сентября, придя домой и не обнаружив там жену и малолетнюю дочь, мужчина посчитал, что те решили скрыться от него, и направился на их поиски. Встретив семью на улице, он достал нож нанес супруге удары в шею, грудную клетку и живот. Довести преступный умысел до конца преступнику помешали прохожие. Раненую смогли спасти врачи.

Вину подсудимый признал. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также с ограничением свободы на срок 1 год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.