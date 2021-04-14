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14.04.2021 15:06

Волгоградские проекты благоустройства вошли в федеральный реестр

Текст: Роман Мерзляков
Лучшие практики благоустройства Волгоградской области вошли в федеральный реестр лучших муниципальных практик. Так, в номинации "Городской сад и сквер как место отдыха и общения" отметили Александровский сад у возрожденного собора Александра Невского. А как пример создания лучшей инфраструктуры для пешеходов рекомендовано пространство вдоль дома № 97 на проспекте Ленина в Волжском.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Строительство храма вдохнуло новую жизнь в сквер затрибунной части площади Павших Борцов. Работы были разбиты на несколько этапов и находились под особым контролем губернатора Андрея Бочарова. В сентябре 2020 года Александровский сад площадью 1,7 га открыли для посещения горожан. Здесь установили шахматную беседку, книжный павильон, амфитеатр, качели, построили сухой фонтан, сделали прогулочные дорожки, парковые диваны и лавочки, велопарковку, обновили лестницы и освещение, смонтировали архитектурную подсветку и линию полива, высадили газон, цветы и деревья.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Проспект Ленина - главная автомагистраль Волжского длиной 13 километров. Дом № 97 стоит в самом центре улицы. В здании, построенном в 1976 году, располагается 998 квартир, а еще различные магазины, выставочный зал, отделение почты. Новую зону для прогулок теперь называют "Волжский Арбат". Площадь озеленения составила более 10 тысяч квадратных метров. Совместно с предпринимателями власти города привели к единому стилю фасады торговых точек, а художники отреставрировали и расписали арки.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, в 2021 году завершат еще около сотни проектов благоустройства общественных и внутридомовых территорий области.

С 26 апреля по 30 мая в рамках регионального и одноименного федерального проектов "Формирование комфортной городской среды" состоится всероссийское рейтинговое онлайн-голосование. Жители большинством голосов выберут, какие проекты благоустройства будут реализованы в первую очередь в следующем году. От региона участвуют 34 территории в девяти городах: Волгоград, Волжский, Фролово, Калач-на-Дону, Котельниково, Котово, Камышин, Урюпинск, Михайловка. Помогать участникам голосования будут волонтеры.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область - вперёд, к новым целям

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