Недавно Минстрой России обнародовал Индекс качества городской среды за 2020 год. Среди миллионников лучшей стала Москва (288 баллов из 360 возможных). Екатеринбург - в середнячках (194 балла): набрал по безопасности и комфортности жилья, улично-дорожной сети и общественных зон, при этом проиграл по озеленению и управлению социальной инфраструктурой.

Первое место среди городов с населением до миллиона человек поделили Тюмень, Грозный и Сочи (225 баллов). Причем Тюмень по каждому из шести городских пространств набрала от 32 до 45 баллов, что говорит о более равномерном, чем в Екатеринбурге, развитии среды.

Мы спросили у полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, насколько вообще важны рейтинги для управления городами и регионами.

Владимир Владимирович, вы ориентируетесь в работе на такие рейтинги, как Индекс качества городской среды? Либо у вас есть собственная информация, по которой можно оценить, насколько прогрессирует качество жизни в той или иной местности?

Владимир Якушев: Индекс качества городской среды - это не рейтинг, а методика, утвержденная федеральным правительством, для диагностики проблем городов, определения индивидуальных направлений развития. Индекс включает 36 индикаторов, отражающих не только состояние благоустройства на территории, но и в целом уровень комфортности проживания. Чтобы его повысить, необходима комплексная работа.

По итогам 2020 года количество городов УрФО с благоприятной средой увеличилось на 8 (с 30 до 38. - Прим. ред.). Всего диагностику прошли 115 населенных пунктов.

Знакомитесь ли вы с рейтингами от РИА Рейтинг, ОНФ, "Зеленого патруля", где также фигурируют различные элементы, определяющие качество городской среды: дороги, экология и т. п.?

Владимир Якушев: Естественно, я их смотрю, какие-то анализирую. Наиболее важны для меня исследования, в которых участвуют местные жители: только человек может сказать, комфортно ему в городе, селе или нет.

На рейтинги уже ориентируются при разработке программы благоустройства. Где еще власть может использовать мнение людей?

Владимир Якушев: Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды - один из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Как и увеличение доли граждан, участвующих в решении вопросов благоустройства, до 30 процентов к 2024 году. И это ключевой фактор успеха для создания действительно комфортной среды.

В нацпроектах "Безопасные и качественные дороги", "Здравоохранение", "Образование" такие показатели напрямую не заложены, хотя мнение людей обязательно учитывается - без этого не понять, насколько эффективна реализация программ. Нацпроекты - совершенно новый подход к управлению страной, это и инструмент, и оценка работы всех уровней власти. Главный результат - когда обычный человек чувствует, что его жизнь улучшается с каждым днем.

Стоит отметить, что органы власти активно внедряют механизмы обратной связи: сервис "Активный гражданин" и платформа обратной связи на портале госуслуг, онлайн-опросы населения в соцсетях. По объектам благоустройства в этом году заработал единый портал для голосования. Кстати, первое всероссийское голосование начнется совсем скоро - 26 апреля - и продлится до 30 мая.

Нацпроекты имеют контрольные точки. Как регионы УрФО справляются с задачами?

Владимир Якушев: Показатели 2019-2020 годов округ выполнил. Есть замечания по ряду нацпроектов, например по "Образованию" и "Демографии", COVID-19 серьезно вмешался, но в целом регионы держат нормальный темп. По информации Минфина РФ, из запланированных в прошлом году 157,8 миллиарда рублей 38 процентов - деньги федерального бюджета, 62 процента - региональные. Потому что наши субъекты экономически достаточно сильные. Кассовое освоение по итогам года составило без малого 94 процента.

Если говорить конкретно, куда потратили деньги, вот несколько примеров: в 2020-м благоустроены 501 общественная территория и 388 дворов, создано почти 17 тысяч новых мест в школах - 24 здания построено с нуля, пять реконструировано. Доступность дошкольного образования - 95,47 процента. И это выше, чем общероссийский показатель (92,14).

Многие признаются, что хотели бы участвовать в преобразовании городов. Однако на инициативное бюджетирование та же Свердловская область выделяет ежегодно около 10 миллионов рублей - и ни копейкой больше.

Владимир Якушев: Инициативное бюджетирование - важный механизм, обеспечивающий личное участие человека и на стадии проектирования (если речь о капитальных объектах), и на стадии реализации инициатив, что позволяет определять наиболее важные проблемы и находить пути их решения, снимать или предупреждать социальные конфликты. По большому счету это еще один инструмент обратной связи.

Положительные сдвиги есть, но не такие внушительные, как могли бы быть. Так, по данным Научно-исследовательского финансового института, в 2019 году на проекты инициативного бюджетирования регионы выделили 13 миллиардов рублей. С другой стороны, всего за пять последних лет объемы поддержки таких инициатив выросли почти в 10 раз.

Еще момент: некоторые субъекты РФ научились распределять средства, выделяемые по нацпроектам, используя методологию инициативного бюджетирования, -это заметно улучшает качество выбора. В большинстве территорий инициативное бюджетирование охватывает все аспекты деятельности муниципальных властей.

Как направление оно перспективно, но гражданам надо осознать: чтобы что-то в жизни поменять, требуются усилия не только государства. Таково мое личное мнение. Это улица с двусторонним движением: и люди должны быть более активными, и власть должна стимулировать проекты.

Еще одна горячая тема - комплексное развитие территорий (КРТ). Уральская палата недвижимости подсчитала, что в Екатеринбурге под него попадает всего 3-4 процента жилья, хотя ажиотаж в СМИ огромный. Есть ощущение, что тема намеренно политизируется.

Владимир Якушев: Тема непростая: очень много интересов пересекается, и инвесторов, и граждан, которые при переселении должны получить равноценную компенсацию. В законе о КРТ нужно сначала предметно разобраться, а потом уже вести дискуссию. Много эмоций выплескивается от незнания механизмов комплексного развития и непонимания, как они должны работать. Подзаконная нормативная база на уровне регионов не вся разработана. Зачем давать оценки, когда процесс не описан?

Свердловская, Челябинская области и Югра пошли от общего к частному (от закона к подзаконным актам по КРТ), Тюменская область и Ямал - наоборот. Какой путь проще? Мне кажется, Тюмень уже успела ответить на острые вопросы граждан, поэтому там и эмоций меньше.

Владимир Якушев: Пути действительно бывают разные. Можно досконально прописать все механизмы в законе, а можно - в подзаконных актах. Субъекты вправе все управление КРТ оставить на своем уровне или передать муниципалитетам - это каждый решит сам исходя из внутренней ситуации.

Как при КРТ избежать старых ошибок: проявлений потребительского экстремизма и экстремизма со стороны застройщиков?

Владимир Якушев: Искоренить это явление целиком вряд ли возможно, но всегда надо искать баланс. Очень многое зависит от региональных и местных властей: насколько детально они пропишут нормативную базу и как жестко потом будут требовать исполнительской дисциплины. Проблемы возникнут, но на них надо оперативно реагировать.

Ключевой вопрос

Владимир Якушев: Нормативная база КРТ на уровне регионов не вся разработана. Зачем давать оценки, когда процесс не описан? Фото: Татьяна Андреева/РГ

Мэрия Екатеринбурга только обозначила участки, которые могут пойти под КРТ, а местные жители уже против. Получается, их домики останутся посреди обновленных кварталов? Люди будут жить фактически на стройке несколько лет?

Владимир Якушев: Процедура четко прописана, кто и как голосует, чтобы дом включили или не включили в КРТ. Если установленное Жилищным кодексом количество собственников выступит против переселения, граница зоны развития обогнет их дом. Неудобств, конечно, не избежать, ведь стройка будет идти рядом. Но затормозить этот процесс мы не можем: города должны меняться, должно появляться новое жилье. Так происходит во всем мире, жизнь не законсервировать. Можно остаться в послевоенной двухэтажке с дровяниками во дворе, старшее поколение уйдет, а нужны ли нашим детям и внукам такие квартиры? В конечном итоге через 10-20 лет дом станет аварийным. Средства в нацпроекте на снос аварийного фонда заложены до 2024 года. Где гарантии, что программу продлят? Капремонт? На него придется потратить намного больше, чем на расселение, - это неразумно. Нужна серьезная просветительская работа: и власти, и СМИ должны разъяснять гражданам, в чем смысл и преимущества КРТ.