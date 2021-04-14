Инновационные проекты ГМС Нефтемаш и ТюмГУ поборются за премию правительства

В Москве в Институте проблем нефти и газа РАН состоялось заседание общеинститутского Семинара по проблемам разработки месторождений углеводородов имени С. Н. Закирова по экспертизе научной новизны и практической значимости работы по теме "Разработка и внедрение в практику добычи углеводородного сырья новых высокоэффективных измерительных установок и эталонов в период с 1987 по 2020 гг.", представленной для участия в конкурсе на соискание премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 2021 г.

Ведущие ученые страны в области геологии добычи нефти и газа всесторонне обсудили заявку тюменских ученых и инженеров и дали положительное заключение о работе с рекомендацией присвоить авторскому коллективу звание лауреатов премии.

В мероприятии от Тюменского госуниверситета приняли участие Евгений Голубев, директор Технологического парка, Юрий Гильманов, руководитель - главный инженер университетского Центра компьютерного инжиниринга, от индустриального партнера - Тюменского АО "ГМС Нефтемаш" - ведущие инженеры и конструкторы, участники авторского коллектива работы.

С докладом по теме работы перед собравшимися выступил Александр Лищук, руководитель работы, директор по НИОКР бизнес-единицы "Нефтегазовое оборудование и проекты" ООО "УК "Группа ГМС".

В частности, он сказал: "Авторскому коллективу представленной работы путем инженерно-технических и научных изысканий продолжительностью более 30 лет удалось решить главную научно-практическую задачу передачи единицы массового расхода от первичного государственного эталона до конкретной промысловой измерительной установки. Создав внушительный модельный ряд метрологических установок и эталонов, позволяющих добиться воспроизводимости и сличаемости параметров многофазных потоков как модельных, так и на реальных флюидах скважинной продукции, авторский коллектив впервые достиг результата возможности проведения поверки промысловых установок без остановки добычи нефти в условиях реальных промыслов. Практическая значимость работы подтверждена объемами внедрения. На различных кустовых площадках добычи нефти и газа было внедрено 6 516 измерительных установок во всех без исключения ВИНКах РФ. Достигнутый экономический эффект от внедрения результатов характеризуется выпуском измерительных установок в объеме более 98 млрд. рублей".

Следует отметить, что работы в рамках темы конкурсной заявки на этапе последних восьми лет велись совместно с Тюменским государственным университетом. К примеру, в 2020 году был завершен совместный проект ТюмГУ и АО "ГМС Нефтемаш" по разработке и испытаниям мобильного эталона 2-го разряда для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции. Проект являлся победителем конкурса, объявленного правительством Тюменской области в 2018 году. Это был уже третий совместный проект университета со структурами Группы ГМС. Первый был завершен в 2015 году созданием самого крупного в России государственного метрологического эталона. По второму (2016-2018) разрабатывались передовые технологии и оборудование для повышения интенсификации добычи углеводородов.

Евгений Голубев, директор Технологического парка ТюмГУ, отметил, что в результате планомерной работы с индустриальным партнером удалось реализовать и внедрить в производство несколько проектов полного инновационного цикла, которые закончились выпуском новой наукоемкой продукции. "Это создание новой машиностроительной продукции, включающей этапы исследований, суперкомпьютерного моделирования нефтегазового потока и проектирование изделия. ТюмГУ совместно с предприятием создали базовую кафедру расходометрии нефти и газа для решения на уникальном научно-испытательном стенде исследовательских задач и включения в работу на нем студентов и аспирантов. Для обеспечения стадии проектирования новой техники в ТюмГУ работает Центр компьютерного инжиниринга, реализующий технологию цифровых двойников. Такой подход полностью соответствует требованиям к проектам полного и законченного инновационного цикла", - констатировал Евгений Голубев.

По результатам обсуждения работы, анализа ее научной новизны, практической значимости и объема выполненных опытно-промысловых работ и исследований, экспертиза приняла решение рекомендовать ее для премирования и присвоения авторскому коллективу звания лауреатов премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 2021 года. Особенно знаменательно, что данная работа номинируется от Тюменской области впервые и именно в год "Науки и технологии".

Сайт hwww.utmn.ru

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ