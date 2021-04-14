Как при сборе грибов и валежника не нарваться на неприятности

Появление в лесу с пилой и топором может обернуться штрафом или полноценным уголовным обвинением.

Федеральное законодательство разрешает собирать, но исключительно для собственных нужд, так называемые недревесные ресурсы - это практически все, что есть в лесу, за исключением деловой древесины: грибы, ягоды, мхи, лишайники, валежник, лекарственные растения и так далее. При этом есть множество оговорок, а регионы вправе устанавливать дополнительные ограничения.

Югра: чем дальше в лес, тем больше дров

В ХМАО - Югре запрещено собирать валежник ближе пяти километров от населенных пунктов и до 500 метров от дорог. А также нужно согласовывать с лесничествами места сбора. Как отмечают в департаменте недропользования и природных ресурсов региона, меры носят рекомендательный характер и скорее призваны воздействовать на совесть жителей. Причина - лесные пожары. В прошлом году в Югре выгорело больше ста тысяч гектаров леса. Для сравнения, это в полтора раза больше Сингапура и в два раза больше Сейшельских островов. И в большинстве случаев причиной возгорания как раз стала деятельность человека. Югра - регион таежный, валежника здесь достаточно. И как говорят в лесничествах, важно лишь соблюдать правила: производить сбор без спиливания, рубки, трелевочных работ, не нанося вред лесным культурам и молодняку.

Челябинская область: в лес по всем правилам

В Челябинской области еще в 2007 году принят закон "О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов", в котором детально прописаны требования к сбору березового сока, дикорастущих орехов, ягод, грибов и семян. К примеру, плоды и орехи разрешено собирать только в период их полного созревания - без рубки плодоносящих деревьев и механического воздействия на их кроны. С грибами требуется поступать осторожно, срезая острым ножом или выкручивая из подстилки за ножку: особо прописано, что лисички со шляпками меньше 1,5 сантиметра и грузди меньше 2,5 срезать запрещено, чтобы не повредить грибницу. Ягоды можно собирать только вручную - без применения гребенок и прочих механических инструментов, иначе пострадают стебли. Проколы для сбора березового сока - делать только в деревьях диаметром не менее 20 сантиметров (молодые березки наиболее восприимчивы к болезням) с уклоном для лучшего стока сока, а после закрывать отверстия пробкой или замазывать их замазкой или глиной (иначе сок течет еще несколько недель, в рану попадает инфекция, влага и насекомые, в итоге дерево погибает). Чем старше береза, тем больше отверстий в ней позволительно делать.

"С точки зрения правоприменительной практики закон носит рекомендательный характер, - сообщил руководитель комитета заксобрания Челябинской области по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев. - Требования разработаны специалистами лесного хозяйства. И хотя алгоритмы заготовки тех или иных лесных ресурсов сегодня можно без особого труда найти в интернете, мы решили придать им особый правовой статус".

Кубань: за валежником - по заявке

На Кубани не позднее чем за 15 рабочих дней до сбора валежника нужно направить лесничеству уведомление с приложением копии паспорта. Специалисты рассматривают документы 10 рабочих дней. В министерстве природных ресурсов Краснодарского края пояснили, что отказы могут быть связаны с обращением ненадлежащего лица (то есть могут отказать тому, кто подает заявление на заготовку и сбор валежника, но не занимается этим сам, а делает это кто-то другой) либо планируемым сбором валежника за пределами лесных участков из состава земель лесного фонда края.

Требования введены для предупреждения нарушений, говорит первый замминистра природных ресурсов Кубани Александр Каинов. Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий. Пребывание в лесах может быть также ограничено в целях пожарной и санитарной безопасности.

Тверская область: метр за метром

В Тверской области разрешено заниматься заготовкой валежника круглый год - "путем его сбора отрезками стволов деревьев (сучьев) длиной не более одного метра (для отопления)". Правда, почему установлено такое требование к длине ствола, в региональном министерстве лесного хозяйства пояснить не смогли. Да оно, судя по всему, и не выполняется, в памятках для населения указаны общефедеральные требования и написано, что "предельный объем и габаритные размеры собранного валежника не устанавливаются".

Заготавливать валежник можно при помощи ручных пил, топоров или бензопил, вывозить - максимально аккуратно, без использования тракторов и прочей тяжелой техники, а, например, на санках или садовой тачке. С рулеткой сборщиков валежника инспекторы при этом точно не караулят.

Конкретно

Какие дары леса можно брать, а какие - запрещено

Можно ли ходить в лес по грибы и ягоды?

Минприроды: Лесной кодекс позволяет гражданам свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд (то есть для себя и своей семьи) собирать грибы, ягоды, лекарственные растения и прочее. К человеку, гуляющему с корзинкой, никаких вопросов у лесного инспектора не возникнет. Более того, арендаторам лесных участков запрещено мешать гражданам гулять по "их" земле и собирать выросшие там дары леса. На дрова разрешено брать только хворост и валежник.

А выносить из леса заготовленные дрова можно?

Минприроды: Из леса для собственных нужд на дрова можно брать только и исключительно валежник. Ни в коем случае живые деревья или сухостой. Валежником считается дерево или его часть, уже лежащая на поверхности земли, на нем должны быть признаки естественного отмирания (то есть зеленые веточки на упавшем бревне сразу же исключают его из этой категории). Валежником не считается дерево, найденное на лесосеке и имеющее следы срубания (спиливания) на корню. Ограничения по объему заготовки валежника нет, но он должен предназначаться только для самого человека или его семьи - не на продажу.

Можно ли обрубить ветки, распилить ствол лежащего дерева?

Минприроды: При заготовке валежника допускается применение ручного инструмента: ручных или легких бензиновых пил и топоров. Специализированная техника для заготовки и транспортировки валежника запрещена. Запрещено повреждать стоящие рядом деревья, перемещать стволы волоком.

Сколько бревно должно пролежать в лесу, чтобы стать валежником?

Минприроды: Четко определенных сроков для появления признаков естественного умирания дерева не определено, они зависят от породы дерева, погодных условий, причин, по которым дерево упало. Однако визуально и сборщик валежника, и инспектор могут определить, что дерево действительно мертво и его разрешено вынести из леса. У таких деревьев могут отсутствовать хвоя и листва, частично или полностью отслоилась кора от ствола, потемнела, приобрела серый, темно-коричневый цвет древесина, появились гниль, дупла, трутовые грибы, плесень, мох, возможны следы заселения насекомыми-вредителями.

За какое количество неправильно заготовленных деревьев можно получить уголовное обвинение?

Минприроды: Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений (ст. 260 УК РФ, до семи лет лишения свободы) наступает, если размер причиненного вреда превышает 5 тысяч рублей. Назвать точный размер "в бревнах" нельзя, оценка зависит от породы дерева, типа лесных насаждений и региона. Кроме того, для расчета такого ущерба применяются повышающие коэффициенты. (По данным "Рослесинфорга", в среднем по России "криминальным" порогом может стать половина ствола взрослой сосны, более точные "лимиты" можно уточнить в лесничествах).

Как семье, собравшей много грибов, доказать, что это для себя?

Минприроды: Сами по себе корзинки с грибами или ягодами вряд ли вызовут вопросы. Претензии могут возникнуть, если в месте сбора ягод, грибов, дикоросов размещены некапитальные строения для их переработки и хранения: сушилки или склады. В этом случае инспектор попросит предъявить документы, разрешающие вести такую деятельность уже не для личного пользования. Само собой, запрещено собирать "краснокнижные" растения и их плоды, а также растения, содержащие наркотические вещества.

К человеку, гуляющему с корзинкой, никаких вопросов у лесного инспектора не возникнет. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Какие права есть у инспектора?

Минприроды: Государственные лесные инспекторы или лесничие вправе досматривать транспорт, проверять у граждан документы, подтверждающие право на использование леса, его охрану, защиту, воспроизводство или лесоразведение. У них есть полномочия приостанавливать рубки, на них нет документов. Они могут ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд транспорта в лес, если установлены ограничения или запрет на пребывание в лесах. Они вправе задержать нарушителя лесного законодательства, доставить его в отделение полиции, изъять орудия совершения правонарушений, транспортные средства и документы.

Подготовил Алексей Дуэль

Комментарий юриста

Мария Спиридонова, член Комиссии Ассоциации юристов России по экологии и окружающей среде

Из леса можно уносить только валежник, ни в коем случае не сухостой. Фото: photoxpress

Лесной кодекс РФ предусматривает заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов как предпринимательскую деятельность, а также гражданами для собственных нужд.

Административная ответственность в случае нарушений правил сбора валежника (и иных недревесных ресурсов) предусмотрена статьей 8.28 КоАП РФ: незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 3-4 тысяч рублей; на должностных лиц - 20-40 тысяч рублей; на юридических лиц - 200-300 тысяч рублей.

Если же эти действия совершены с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники либо совершены в лесопарковом зеленом поясе (и не содержат уголовно наказуемого деяния), то это влечет штраф на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - 40-50 тысяч рублей, на юридических лиц - 300-500 тысяч рублей. При этом возможна конфискация продукции незаконного природопользования, а также орудий совершения административного правонарушения.

Подготовил Владислав Куликов