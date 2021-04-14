Через полтора месяца трудовой сезон начнется для школьников, получивших паспорт, в середине июня - для студентов учреждений среднего профобразования, а чуть погодя и для студентов вузов, которые к тому времени сдадут сессию. Какие трудовые подвиги ждут подростков и молодежь Тюменской области и какую зарплату им обещают, выяснял корреспондент "РГ".

Книжки выдать, газон подстричь

Старший сын Веры Васильевой - участник городского проекта "Отряды мэра", как говорится, со стажем. Парню не впервой проходить процедуру трудоустройства, тем более что она простая: всего-то нужно следить за информацией Тюменского городского многопрофильного центра (ТГМЦ), который курирует занятых в каникулярный период школьников, и своевременно подать заявку на выбранное направление. На первую смену с 3 по 17 июня Виталий успел записаться онлайн и пойдет сдавать пакет документов уже на этой неделе. Желает попасть в бригаду по благоустройству. Убирать с улиц мусор, обустраивать, поливать и пропалывать цветники, подстригать газоны и кустарники зазорным не считает. Зато будет иметь честно заработанный рубль - у родителей карманные деньги просить не надо.

Начальник отдела ТГМЦ Наталья Гурова напоминает: до старта работ главной площадкой для "муравьев" (изображение трудолюбивого насекомого украшает яркие футболки школьников) является тематический сайт "отряды-мэра.рф". Именно там опубликованы алгоритм самостоятельного трудоустройства и перечни документов - они разные для 14-15-летних, 16-17-летних и тех, кому уже исполнилось 18 (они, к слову, могут претендовать на место руководителя трудового звена).

- Если подросток желает работать в общеобразовательной или спортивной школе, в учреждении дополнительного образования, то бумаги несет туда сам. А если хочет прикрепиться к городскому предприятию, то приходит сначала к нам для оформления трудового договора, - поясняет Наталья.

Кстати, партнеры проекта, а их более сотни, предоставляют лишь фронт работ, а заработную плату выдает сам ТГМЦ. За десятидневную смену по три часа в день она составит 3677,43 рубля. Плюсом идет материальная поддержка от центра занятости Тюмени и Тюменского района - еще 860 рублей.

Гурова отмечает, что если раньше большая часть школьников стремилась записаться в библиотекари и почтальоны, экскурсоводы и вожатые, хотела попасть в поликлиники и швейные цеха, то сейчас ребята с радостью соглашаются заняться благоустройством. Тут свои плюсы: коллективный труд и свежий воздух. Опять же полезные навыки. Нынче благодаря присоединению к "Отрядам мэра" новых работодателей появились весьма интересные для подростков вакансии - в спортивном клубе и аэротрубе. Понятно, что "руководить полетами" дети не будут, им предлагают вакансии подсобных рабочих, помощников администратора, специалистов по связям с общественностью. Но есть шанс, что за хорошую работу ребят поощрят участием в увлекательном аттракционе.

За десятидневную смену по три часа в день зарплата составит 3677,43 рубля. Плюс доплата от центра занятости - еще 860 рублей

Всего за три летних месяца в областном центре будут трудоустроены 4,5 тысячи подростков. Причем одной сменой их трудовой порыв не ограничат: удалось записаться на все четыре - и на здоровье! Зато к началу учебного года можно заработать, например, на новый смартфон.

После сессии - на вахту

В июне прошлого года президент страны поручил Минобрнауки РФ совместно с министерствами просвещения, труда и сельского хозяйства при содействии организации "Российские студенческие отряды" разработать комплекс мер содействия занятости молодежи в летний период. Проект еще не утвержден, но в Тюменской области в рамках областного закона "О поддержке деятельности студенческих отрядов" от 11 июня 2015 года действует своя программа, финансируемая региональным правительством.

- Нынешним летом на объекты не только в Западной Сибири, но и за ее пределами планируется отправить 1,2 тысячи бойцов студотрядов, 370 из них прямо сейчас проходят обучение. Весной к лекциям и практическим занятиям по рабочим специальностям (в списке - арматурщик, бетонщик, облицовщик, стропальщик, штукатур, матрос-спасатель, официант-бармен, проводник пассажирского вагона, монтер железнодорожных путей) в вечернее время приступили ребята, которые ранее в нашем движении не состояли. В рамках программы это бесплатно, - рассказала командир областного студотряда Анастасия Досхоева.

Процедура такая: студотряд самостоятельно готовит заявку на разные направления в зависимости от задач, областной департамент образования и науки одобряет или корректирует ее и далее формирует госзадания для конкретных техникумов, лицеев, колледжей. Матросов-спасателей и проводников, например, учат в колледже транспортных технологий и сервиса, строителей - в техникуме строительной индустрии и городского хозяйства, официантов-барменов - в техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса. Все заведения имеют тренажеры и специальные площадки для практических занятий. Через месяц учебы, максимум три, молодой человек получает билет студотрядовца, свидетельство государственного образца с присвоением квалификации и разряда, а также приглашение на конкретную работу. К слову, власти обеспечивают не только обучение, но и прохождение студентами медосмотров.

- В середине июня начнем трудоустраивать проводников, строителей - в 20-х числах июня. В это же время официанты поедут в Крым, спасатели - в Краснодарский край, - перечисляет Анастасия Досхоева. - В новом сезоне наибольшей популярностью у молодежи пользуется сервисное направление: хотя зарплаты небольшие - от 16 тысяч рублей, но проживание и питание - за счет работодателя, плюс удобный график, позволяющий совместить труд с отдыхом на юге. Для понимания: в этом секторе можно найти работу с зарплатой 30 тысяч, но тогда придется снимать комнату и готовить самостоятельно.

Досхоева отмечает: в 2021-м из-за пандемии набрать даже 370 желающих оказалось трудно, хотя раньше списки формировали в считанные дни, а на обучение предоставляли 450 мест. Прошлым летом в области трудоустроили около 500 человек, тогда как в обычные годы желающих всегда было более тысячи.

Представители областной Думы, курирующие студотрядовское движение, сетуют, что на сельхозработы соглашаются единицы, и связывают это с неготовностью предприятий аграрного сектора платить молодежи хорошие деньги. Строители, например, рассчитывают в среднем на 45 тысяч рублей, а те же проводники - на 48. Но, в принципе, нынешним студентам грех жаловаться на условия, особенно бытовые. Тем, кто в советские годы распахивал целину, строил на Севере города и дороги, было несоизмеримо труднее.

Кстати

На вопрос экспертов ВЦИОМ "А вы хотели бы подрабатывать в летнее время?" положительно ответили 87 процентов студентов и 91 процент старшеклассников. При этом более 53 процентов опрошенных хотели бы поработать в составе студенческих отрядов. Результаты исследования подтверждают, что это направление интересно молодым россиянам.