На беременную жительницу Ямала напали с ножом

Возбуждено уголовное дело о нападении на женщину близ родильного дома в ямальском Ноябрьске.

Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД автономного округа, инцидент произошел накануне. О нем в дежурную часть сообщил охранник клиники, возле которой все случилось.

Он рассказал, что на проходившую мимо будущую мать напала пьяная женщина: она выкрикивала угрозы, в руках держала кухонный нож. К счастью, беременная не пострадала: оперативно на место прибыли сотрудники полиции и задержали злоумышленницу.

Ею, по информации ведомства, оказалась ранее судимая местная жительница. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье УК, связанной с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.