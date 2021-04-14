В Свердловской области появился новый инструмент поддержки инвесторов - со 2 апреля стало возможным заключение региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Напомним: ранее, в конце 2020 года, аналогичный механизм был введен на федеральном уровне и уже в декабре подписаны первые соглашения. В их числе проект компании "Мовиста Регионы", направленный на комплексное развитие городского общественного транспорта в Екатеринбурге с объемом инвестиций свыше 58 миллиардов рублей. Недавно в регионе заключено второе СЗПК: новый инструмент будет использован при реализации проекта переноса производства крупнейшего хлебозавода "СМАК" из центра Екатеринбурга в логистический парк "Кольцовский". До конца года в Свердловской области планируют подписать минимум три таких соглашения.

Как пояснила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, СЗПК - это договор между инвестором и публично-правовым образованием (РФ, субъект РФ или муниципалитет), на территории которого планируется осуществить проект. Важнейшая особенность этого механизма - так называемая стабилизационная оговорка, фиксирующая положения нормативных актов, определяющих сроки и условия реализации инвестпроекта: правила землепользования, градостроительной деятельности, налоговые ставки. То есть власти обязуются в течение срока действия соглашения не применять нормативные акты, ухудшающие предпринимательскую деятельность, а если это все же произошло, вторая сторона вправе требовать возмещения ущерба. По словам министра, именно перспектива долгосрочной стабилизации условий стала наиболее привлекательным для бизнеса условием.

Если инвестор построил инфраструктуру для своих нужд, государство возместит половину стоимости, если же ею пользуются другие организации или население, - до 100 процентов

Впрочем, помимо этого, есть и другой "пряник" - возможность компенсации из бюджета расходов на инфраструктуру (транспортную, коммунальную, энергетическую, социальную и даже цифровую). Если инвестор построил эти объекты для своих нужд, государство готово возместить половину их стоимости, если же инфраструктурой пользуются другие организации или население, компенсация может составить до 100 процентов (правда, в пределах суммы обязательных платежей компании в бюджет соответствующего уровня).

Важно, что заключить СЗПК можно не только на перспективный проект, но и на стартовавший не ранее мая 2018 года. Например, СМАК уже вовсю строится на новой площадке и планирует запустить производство нынешним летом. Как рассказал генеральный директор комбината Владилен Фуфаров, часть инфраструктуры предназначена для собственного производства, а вот, например, подъездными путями будут пользоваться и резиденты логопарка. Так что инвестор, вложивший 4 миллиарда рублей, рассчитывает в рамках СЗПК получить бюджетную компенсацию.

Областной закон о СЗПК принят в декабре 2020-го, на сегодня завершена проработка нормативно-правовой базы на уровне региона и в ряде муниципалитетов. Дело за малым - определить инвесторов. В министерстве уже проанализировали пул областных проектов и остановились на 12-ти с общим объемом вложений свыше 80 миллиардов рублей: по ним заключение СЗПК представляется весьма перспективным.

Один из них реализует компания "Аллегро", совместное предприятие "ЕВРАЗа" и "Рейл Сервис", которое намерено развернуть в особой экономической зоне "Титановая долина" производство железнодорожных колес. Емкость проекта - 16-18 миллиардов рублей, строить завод предстоит в чистом поле, так что возмещение затрат на инфраструктуру придется весьма кстати. Как сообщил финансовый директор компании Иван Своднин, инвестор рассчитывает и на компенсацию процентов по кредиту.

Гендиректор "Титановой долины" Андрей Антипов подчеркивает: стабилизационная оговорка, закрепляющая условия на длительный срок, дает возможность возвести с нуля дорогостоящие объекты, в которых заинтересованы многие резиденты ОЭЗ. Например, если строить энергетическую инфраструктуру в рамках инвестпрограммы сетевой компании, на это могут уйти годы. СЗПК значительно ускорит процесс.

Справка РГ

СЗПК носит заявительный характер, заключить такое соглашение может любая организация. Впрочем инструмент все же рассчитан в основном на крупный бизнес, поскольку есть условия по объемам инвестиций (от них же зависит и срок действия стабилизационной оговорки) и по видам деятельности.

Так, федеральное СЗПК - это проект стоимостью не менее 250 миллионов рублей. Нижняя планка установлена для социальных проектов. Для экологических, IT и аграрных - от 500 миллионов, для обрабатывающих производств - от 1,5 миллиарда, иных - свыше 5 миллиардов рублей. Соглашение заключается на 6 лет, если цена вопроса до 5 миллиардов рублей, на 15 лет для проектов от 5 до 10 миллиардов и на 20 лет для более дорогих. Планка для региональных СЗПК ниже: такие соглашения могут заключать инвесторы, вложившие от 200 миллионов до миллиарда рублей.

Отметим, что в число участников соглашений не смогут войти компании и предприниматели, занимающиеся игорным бизнесом, производством табачной и алкогольной продукции, жидкого топлива, нефтегазодобычей, торговлей, строительством жилья, торговых и деловых центров.