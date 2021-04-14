На Урале показали, как создают "мозги" для ракет-носителей

В просторных холлах и коридорах здания НПО автоматики, что на улице Начдива Васильева, со стен смотрят портреты выдающихся сотрудников. Здесь делают системы управления ракет-носителей "Союз-2" - тех самых, что запускают на орбиту спутники, доставляют грузы и людей на МКС. В честь Дня космонавтики предприятие пустило в свои цеха журналистов.

Первая точка - шумный производственный цех. Оператор ЧПУ Андрей Бурков показывает, как вытачивает из алюминиевых пластин детали. Потом из них собирают корпуса для аппаратуры систем управления.

- В машину можно загрузить хоть одну заготовку, хоть несколько. Время изготовления зависит от сложности. Самую долгую по времени делали 47 часов, - объясняет Андрей.

Следующая остановка - участок микроэлектроники, где колдуют над начинкой для алюминиевых ящиков. Стены прозрачные, сотрудники в белых халатах и шапочках.

- Мы изготавливаем многослойные платы, в дальнейшем входящие в состав "микросборки". На оборудовании наносим специальный материал, который потом собирается в стопку, разрезается в размер и обжигается в высокотемпературной камере. В итоге получаем готовое изделие - основу микросборки. Это как нейрон человеческого мозга, - рассказывает начальник участка Анастасия Мухина.

С работой на участке микроэлектроники девушки справляются куда лучше парней

Работа кропотливая, требует усидчивости и сосредоточенности. По словам Анастасии, девушки с такими задачами справляются куда лучше парней:

- Конечно, мы берем молодых людей, но они не задерживаются.

Зато на участке настройки и тестирования микроплат хозяйничают мужчины. Ведущий инженер Александр Соколов показывает, как машина тестирует цепи платы на сообщение и разобщение, отсутствие короткого замыкания, проверяет сопротивление резисторов и емкость конденсаторов. А начальник участка Даниил Пономарев рассказывает о чудо-агрегате для климатического тестирования.

- Он способен обеспечить изменения температуры от -60 до +85 градусов за короткий промежуток времени, буквально за одну минуту, - говорит он. - Система управления на старте находится в ракете. По мере вывода на орбиту на нее действует изменение температуры. Поэтому мы испытываем все элементы заранее.

Плюс 85 градусов - это температура корпуса во время полета ракеты, когда работают двигатели. Минус 60 - в космосе.

Далее нас ведут к конвейеру по производству печатных плат. Изделия загружают в машину, автоматика наносит на них с помощью трафарета паяльную пасту, затем по заданной программе устанавливает микросхемы, конденсаторы и резисторы, а потом все отправляется в печь для оплавления.

- Процесс занимает минут десять, ручной монтаж такой платы - минимум восемь часов, - отмечает ведущий инженер-технолог Глеб Каменев.

Готовые платы перемещают в устройство оптического контроля. Автоматика - искусственный интеллект - сравнивает образец с эталоном и помечает сомнительные места.

- Брака не больше одного-полутора процентов, и он исправимый - можно вручную скорректировать те пайки, что сделал автомат, - говорит замначальника по производству Лариса Филатова.

Из всех этих деталей в конечном итоге и получаются бортовые цифровые вычислительные машины - "мозги", управляющие ракетой-носителем. Их вместе с другим оборудованием собирают на комплексных стендах: соединяют между собой и имитируют запуск ракеты. Если компьютер где-то фиксирует неполадку - устраняют, дорабатывают. Все должно быть идеально: из Екатеринбурга аппаратуру отправляют в Самару, в ракетно-космический центр "Прогресс", который выпускает ракеты-носители "Союз-2".

Производство систем управления для космической отрасли в НПО автоматики поставлено на поток. Ежегодно уральское оборудование выводит на околоземную орбиту около 20-30 ракет-носителей "Союз-2". Параллельно на предприятии работают над созданием новых систем - для "Союз-5".

- Разработки находятся на завершающей стадии в части ОКР, сейчас мы заняты изготовлением опытных образцов, в этом году приступим к их отработке, - поделился планами гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра.