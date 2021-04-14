На Урале показали, как создают "мозги" для ракет-носителей

Новости

Горячую воду в Тамбов пообещали вернуть "к ночи" 10:15
В Петербурге третий день тушат здание "Невской мануфактуры" 10:14
Возбуждено дело о гибели рабочего при пожаре на сахалинском заводе 10:10
МИД РФ рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена 10:05
Захарова: НАТО подстрекает Киев продолжать конфликт в Донбассе 09:58
Три школы Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании 09:49
Умер сценарист "О.С.П.-студии", писатель Василий Голованов 09:46
Сергунина: В Москве запускается обучение для креативного бизнеса 09:41
Более половины Тамбова осталось без тепла после аварии на ТЭЦ 09:41
Семь человек пострадали в аварии автобуса в центре Москвы 09:30
Жителей Среднеуральского монастыря начали выселять по решению суда 09:04
В Москве автобус врезался в столб, есть пострадавшие 08:53
Москвичи пережили самую теплую ночь с начала года 08:52
Россияне назвали самую перспективную отрасль для карьеры 08:41
Умер актер из "Будней уголовного розыска" Борис Мирус 08:40
Ольга Бузова объяснила, почему отказалась вести "Дом 2" 08:27
Вышел русский трейлер продолжения "Телохранителя киллера" 08:14
Вышел первый русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера 08:06
Роспотребнадзор рассказал об антителах к коронавирусу 07:53
Треть ресторанов в Финляндии оказалась на грани банкротства 07:42
На побережье Владивостока нашли умирающего детеныша дельфина 07:32
Полицейский застрелил подростка в американском штате Мэриленд 06:55
Гериатр рассказала о подготовке пожилых людей к дачному сезону 06:41
Диетолог объяснила, какое молоко может нанести вред 06:30
В Приморье "оцифруют" города 06:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 08:49
Рубрика: Общество

Кто запускает корабли

На Урале показали, как создают "мозги" для ракет-носителей
Текст: Ольга Штейн
Фото: Татьяна Андреева (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 80(8431)
В просторных холлах и коридорах здания НПО автоматики, что на улице Начдива Васильева, со стен смотрят портреты выдающихся сотрудников. Здесь делают системы управления ракет-носителей "Союз-2" - тех самых, что запускают на орбиту спутники, доставляют грузы и людей на МКС. В честь Дня космонавтики предприятие пустило в свои цеха журналистов.

Первая точка - шумный производственный цех. Оператор ЧПУ Андрей Бурков показывает, как вытачивает из алюминиевых пластин детали. Потом из них собирают корпуса для аппаратуры систем управления.

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ РИА Новости
К месту посадки "Союза МС-17" в Казахстане стянули технику и военных

- В машину можно загрузить хоть одну заготовку, хоть несколько. Время изготовления зависит от сложности. Самую долгую по времени делали 47 часов, - объясняет Андрей.

Следующая остановка - участок микроэлектроники, где колдуют над начинкой для алюминиевых ящиков. Стены прозрачные, сотрудники в белых халатах и шапочках.

- Мы изготавливаем многослойные платы, в дальнейшем входящие в состав "микросборки". На оборудовании наносим специальный материал, который потом собирается в стопку, разрезается в размер и обжигается в высокотемпературной камере. В итоге получаем готовое изделие - основу микросборки. Это как нейрон человеческого мозга, - рассказывает начальник участка Анастасия Мухина.

С работой на участке микроэлектроники девушки справляются куда лучше парней

Работа кропотливая, требует усидчивости и сосредоточенности. По словам Анастасии, девушки с такими задачами справляются куда лучше парней:

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
В Воронеже разработали буксир для космических спутников

- Конечно, мы берем молодых людей, но они не задерживаются.

Зато на участке настройки и тестирования микроплат хозяйничают мужчины. Ведущий инженер Александр Соколов показывает, как машина тестирует цепи платы на сообщение и разобщение, отсутствие короткого замыкания, проверяет сопротивление резисторов и емкость конденсаторов. А начальник участка Даниил Пономарев рассказывает о чудо-агрегате для климатического тестирования.

- Он способен обеспечить изменения температуры от -60 до +85 градусов за короткий промежуток времени, буквально за одну минуту, - говорит он. - Система управления на старте находится в ракете. По мере вывода на орбиту на нее действует изменение температуры. Поэтому мы испытываем все элементы заранее.

Плюс 85 градусов - это температура корпуса во время полета ракеты, когда работают двигатели. Минус 60 - в космосе.

Далее нас ведут к конвейеру по производству печатных плат. Изделия загружают в машину, автоматика наносит на них с помощью трафарета паяльную пасту, затем по заданной программе устанавливает микросхемы, конденсаторы и резисторы, а потом все отправляется в печь для оплавления.

- Процесс занимает минут десять, ручной монтаж такой платы - минимум восемь часов, - отмечает ведущий инженер-технолог Глеб Каменев.

Готовые платы перемещают в устройство оптического контроля. Автоматика - искусственный интеллект - сравнивает образец с эталоном и помечает сомнительные места.

- Брака не больше одного-полутора процентов, и он исправимый - можно вручную скорректировать те пайки, что сделал автомат, - говорит замначальника по производству Лариса Филатова.

Фото: Татьяна Андреева
На Урале разработали прорывной ракетный двигатель

Из всех этих деталей в конечном итоге и получаются бортовые цифровые вычислительные машины - "мозги", управляющие ракетой-носителем. Их вместе с другим оборудованием собирают на комплексных стендах: соединяют между собой и имитируют запуск ракеты. Если компьютер где-то фиксирует неполадку - устраняют, дорабатывают. Все должно быть идеально: из Екатеринбурга аппаратуру отправляют в Самару, в ракетно-космический центр "Прогресс", который выпускает ракеты-носители "Союз-2".

Производство систем управления для космической отрасли в НПО автоматики поставлено на поток. Ежегодно уральское оборудование выводит на околоземную орбиту около 20-30 ракет-носителей "Союз-2". Параллельно на предприятии работают над созданием новых систем - для "Союз-5".

- Разработки находятся на завершающей стадии в части ОКР, сейчас мы заняты изготовлением опытных образцов, в этом году приступим к их отработке, - поделился планами гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра.

В регионах Общество Космос Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Запуски "Союзов" РГ-Фото

Главное сегодня

МИД РФ рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена
В Барнауле СК начал проверку обрушения трубы на ТЭЦ-2
Пушков посоветовал Байдену расстаться с иллюзиями до встречи с Путиным
Семь человек пострадали в аварии автобуса в центре Москвы
Трудовые договоры россиян станут электронными
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии