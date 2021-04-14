На Южном Урале трехлетний ребенок утонул в ручье

В городе Юрюзани Челябинской области трехлетний мальчик погиб, упав в ручей, впадающий в городской пруд. Ребенка полтора часа искали спасатели, однако спасти его не удалось, сообщили в среду в городской администрации.

- Информация о падении ребенка в ручей поступила вчера в 20.24 по местному времени, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Дежурный караул в составе двух отделений пожарной части немедленно выехали на место происшествия. К ним на помощь выехали подразделения спасателей из Катав-Ивановска и Усть-Катава. Однако обнаружить ребенка удалось только в 21.48. Врачи констатировали его смерть.

По предварительным данным, дети играли в районе ручья одни. Его глубина не более метра, однако сильное течение и ледяная вода не оставили малышу шансов на спасение.

Следствие выясняет все обстоятельство случившегося. По факту трагедии организована доследственная проверка, уточнили в следственном управлении СК по региону.