Жителей Среднеуральского монастыря начали выселять по решению суда

На территории комплекса Среднеуральского женского монастыря в честь иконы "Спорительница хлебов" в среду пришли приставы в сопровождении силовиков: по решению суда из обители начали выселять монахинь.

Напомним, Екатеринбургская епархия через суд добивается оформления в свою собственность 14 зданий монастыря, основателем которого считается схимонах Сергий (Романов). Он был отлучен от церкви из-за публичных проповедей, в которых, среди прочего, не признавал опасность пандемии коронавируса. Священнослужителя задержали по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве. С санкции Басманного суда Москвы схимонах был арестован.

После этого в обители продолжали оставаться его сторонники, они не пускали в нее представителей епархии. "Все произошедшее суть грандиозная духовная трагедия, случившаяся с бывшим духовником обители, ныне отлученным от Церкви, с его духовными чадами, а также с теми, кто оказался втянут в конфликт по незнанию и духовной нерассудительности", - прокомментировали в пресс-службе епархии.

В службу судебных приставов поступил исполнительный документ, подразумевающий немедленное его исполнение: суд Верхней Пышмы запретил находиться на территории обители из-за ряда нарушений. В частности, градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности. По мнению инстанции, существует реальная угроза жизни и здоровью граждан, которые живут в монастыре.

"Возбуждено исполнительное производство, осуществлен выезд по адресу, указанному в исполнительном документе. Органы государственной власти оказывают необходимую помощь, предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан соблюдены", - сообщили в свердловском управлении ФССП.

Епархия предложила монахиням выбрать любой монастырь митрополии. Также насельницам Среднеуральского женского монастыря окажут при необходимости гуманитарную помощь.

"Екатеринбургская епархия не снимает с себя ответственность за занимаемую ранее недостаточно жесткую позицию к руководству монастыря, в результате чего оформление зданий проходило слишком медленно. Произошедший в обители раскол этот процесс осложнил", - отмечается в сообщении.