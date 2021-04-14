Новости

МИД РФ делает свою работу по подготовке саммита РФ-США 10:05
Захарова: НАТО подстрекает Киев продолжать конфликт в Донбассе 09:58
Три школы Владивостока эвакуировали из-за сообщений о "минировании" 09:49
Умер сценарист "О.С.П.-студии", писатель Василий Голованов 09:46
Сергунина: В Москве запускается обучение для креативного бизнеса 09:41
Более половины Тамбова осталось без тепла после аварии на ТЭЦ 09:41
Семь человек пострадали в аварии автобуса в центре Москвы 09:30
Жителей Среднеуральского монастыря начали выселять по решению суда 09:04
В Москве автобус врезался в столб, есть пострадавшие 08:53
Москвичи пережили самую теплую ночь с начала года 08:52
Россияне назвали самую перспективную отрасль для карьеры 08:41
Умер актер из "Будней уголовного розыска" Борис Мирус 08:40
Ольга Бузова объяснила, почему отказалась вести "Дом 2" 08:27
Вышел русский трейлер продолжения "Телохранителя киллера" 08:14
Вышел первый русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера 08:06
Роспотребнадзор рассказал об антителах к коронавирусу 07:53
Треть ресторанов в Финляндии оказалась на грани банкротства 07:42
На побережье Владивостока нашли умирающего детеныша дельфина 07:32
Полицейский застрелил подростка в американском штате Мэриленд 06:55
Гериатр рассказала о подготовке пожилых людей к дачному сезону 06:41
Диетолог объяснила, какое молоко может нанести вред 06:30
В Приморье "оцифруют" города 06:24
Крыша и часть стены административного здания обрушились в Тамбове 06:09
Эксперт рассказал, почему ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти Россией 06:00
Панарин превзошел рекорд Мессье по набранным в 100 матчах очкам 05:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 09:04
Рубрика: Происшествия

Жителей Среднеуральского монастыря начали выселять по решению суда

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

На территории комплекса Среднеуральского женского монастыря в честь иконы "Спорительница хлебов" в среду пришли приставы в сопровождении силовиков: по решению суда из обители начали выселять монахинь.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Храм экс-схимонаха Сергия в Среднеуральске признан собственностью РПЦ

Напомним, Екатеринбургская епархия через суд добивается оформления в свою собственность 14 зданий монастыря, основателем которого считается схимонах Сергий (Романов). Он был отлучен от церкви из-за публичных проповедей, в которых, среди прочего, не признавал опасность пандемии коронавируса. Священнослужителя задержали по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве. С санкции Басманного суда Москвы схимонах был арестован.

После этого в обители продолжали оставаться его сторонники, они не пускали в нее представителей епархии. "Все произошедшее суть грандиозная духовная трагедия, случившаяся с бывшим духовником обители, ныне отлученным от Церкви, с его духовными чадами, а также с теми, кто оказался втянут в конфликт по незнанию и духовной нерассудительности", - прокомментировали в пресс-службе епархии.

В службу судебных приставов поступил исполнительный документ, подразумевающий немедленное его исполнение: суд Верхней Пышмы запретил находиться на территории обители из-за ряда нарушений. В частности, градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности. По мнению инстанции, существует реальная угроза жизни и здоровью граждан, которые живут в монастыре.

"Возбуждено исполнительное производство, осуществлен выезд по адресу, указанному в исполнительном документе. Органы государственной власти оказывают необходимую помощь, предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан соблюдены", - сообщили в свердловском управлении ФССП.

Епархия предложила монахиням выбрать любой монастырь митрополии. Также насельницам Среднеуральского женского монастыря окажут при необходимости гуманитарную помощь.

"Екатеринбургская епархия не снимает с себя ответственность за занимаемую ранее недостаточно жесткую позицию к руководству монастыря, в результате чего оформление зданий проходило слишком медленно. Произошедший в обители раскол этот процесс осложнил", - отмечается в сообщении.

Силовики разыскивали в монастыре на Урале подозреваемого в убийстве
В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Полномочия судебных приставов

Главное сегодня

В Барнауле СК начал проверку обрушения трубы на ТЭЦ-2
Пушков посоветовал Байдену расстаться с иллюзиями до встречи с Путиным
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
Семь человек пострадали в аварии автобуса в центре Москвы
Трудовые договоры россиян станут электронными
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа