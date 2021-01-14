Бывшего схимонаха Сергия перевели в "Матросскую тишину"

Скандально известный схимонах Сергий переведен из СИЗО №7 в "Матросскую тишину". Об этом РИА Новости рассказал ответственный секретарь городской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Перевод связан с тем, что седьмой следственный изолятор используется как карантинный. По предварительным данным, Сергий решил держать строгий пост, пока находится под арестом.

Сергий скандально известен своими публичными выступлениями, за которые был отлучен от церкви. Его задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре. Его обвиняют в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве. С санкции Басманного суда Москвы монах арестован на два месяца.