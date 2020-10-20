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Рубрика: Общество

Бывший схимонах Сергий может вернуться в Церковь после покаяния

Текст: Елена Яковлева

Бывший схимонах Сергий может вернуться в Церковь после покаяния, считает один из ее спикеров, заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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- Всякий кающийся принимается церковью с любовью. - сказал епископ Савва, - Романов тому не будет исключением, если, дай Бог, осознает свой грех и искренне раскается. По словам епископа, участие последователей бывшего схимонаха в таинствах Русской православной церкви также может быть продолжено только после покаяния.

- В отношении его последователей был дан исчерпывающий ответ митрополита Екатеринбургского Кирилла о том, что они находятся в расколе и их участие в таинствах церкви должно быть предварено покаянием в этом расколе, - отметил он.

Юридический статус занятого Романовым Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области при этом не зависит от канонического единства с церковью самого Романова, пояснил архиерей ТАСС.

Напомним, что схимонах Сергий был отлучен от Церкви после того, как 19 октября патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда, лишавшего его сана.

Общество Религия

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