Новости

В Петербурге ресторанам запретят работать по ночам из-за COVID-19 20:55
Вакцину от СOVID-19 "Спутник V" будут поставлять в Перу и Аргентину 20:05
Патриарх Кирилл утвердил отлучение схимонаха Сергия от церкви 19:34
Граждане смогут участвовать в судебных заседаниях с помощью смартфона 19:19
Объем введенных в оборот маркированных лекарств превысил 1 млрд упаковок 19:05
Пашинян и Алиев заявили о готовности приехать в Москву на переговоры 19:04
В Оренбуржье казаки открыли памятник "победителю Чапаева" 19:00
СК РФ возбудил дело против турецкой компании 18:59
Мишустин: Продолжим принимать решения по поддержке иностранных инвесторов 18:49
В Петербурге четверо детей пострадали в ДТП со школьным автобусом 18:31
В следственных изоляторах Москвы прекратили прием новых заключенных 18:26
Под Тулой воспитательница детсада кормила ребенка силой 18:20
Расходы на занятия спортом могут попасть в налоговый вычет по НДФЛ 18:15
Госдума рассмотрит поправки о повышении НДФЛ на большие доходы 18:02
На уроках физкультуры появятся программы дзюдо и регби 17:58
Как в Крыму потратят выделенные на водоснабжение 50 миллиардов рублей 17:55
В Петербурге из зала суда освободили женщину, расчленившую соседа 17:48
Хуснуллин: Благодаря программе "Стимул" возводится 7 млн кв.м жилья 17:44
В Конгрессе США предложили исключить Турцию из НАТО 17:43
Госдума рассмотрит поправки президента по Конституции 21 октября 17:37
На стадионе в Варшаве развернут госпиталь для больных коронавирусом 17:21
В Росприроднадзоре заявили об отсутствии радиоактивных захоронений в РФ 16:59
27 вывезенных из Сирии детей переданы в семьи 16:54
Ушел из жизни бывший вокалист и басист группы King Crimson 16:41
Эксперты Совбеза предложили изменить доктрину безопасности РФ 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
19.10.2020 19:34
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл утвердил отлучение схимонаха Сергия от церкви

Текст: Елена Яковлева

Схимонах Сергий (Романов), основатель Среднеуральского женского монастыря, отлучен от церкви. Патриарх Кирилл утвердил принятое в начале сентября решение церковного суда о его отлучении, и оно вступает в силу.

Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

- Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова), - сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви.

В Церкви напомнили, что церковный суд принял решение об отлучении схимонаха Сергия, до этого изверженного из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда Апостольских правил и церковных канонов.

- В решении епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова), - говорится в сообщении.

В заключительной части судебного решения также говорилось, что "своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года".

Что ждет бывшего схиигумена Сергия

Напомним, что основатель и духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий стал всем известен после того, как стал говорить в проповедях о том, что эпидемия коронавируса - это "псевдопандемия".

В рамках гражданского суда он был оштрафован на 90 тысяч рублей по административному делу о распространении недостоверной информации, а также на 18 тысяч рублей в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

В регионах Общество Религия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Мишустин: Экономика РФ прошла первую фазу пандемии лучше многих стран
Роспотребнадзор: В России нет новых мутаций коронавируса
Выплаты на детей без подачи заявлений продлят до 1 марта 2021 года
Эксперты Совбеза предложили изменить доктрину безопасности РФ
В Подмосковье запретили проведение спортивных мероприятий со зрителями
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах