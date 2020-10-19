Патриарх Кирилл утвердил отлучение схимонаха Сергия от церкви

Схимонах Сергий (Романов), основатель Среднеуральского женского монастыря, отлучен от церкви. Патриарх Кирилл утвердил принятое в начале сентября решение церковного суда о его отлучении, и оно вступает в силу.

- Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова), - сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви.

В Церкви напомнили, что церковный суд принял решение об отлучении схимонаха Сергия, до этого изверженного из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда Апостольских правил и церковных канонов.

- В решении епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова), - говорится в сообщении.

В заключительной части судебного решения также говорилось, что "своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года".

Напомним, что основатель и духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий стал всем известен после того, как стал говорить в проповедях о том, что эпидемия коронавируса - это "псевдопандемия".

В рамках гражданского суда он был оштрафован на 90 тысяч рублей по административному делу о распространении недостоверной информации, а также на 18 тысяч рублей в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".