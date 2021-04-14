Проект 5-100 дал новый импульс развития ТюмГУ

Новости

Совфед одобрил закон об увеличении федеральной части партсписков на выборах 13:26
Юрий Борисов: В России настали времена агрессивной промышленной политики 13:19
Медведев: Работа над новым КоАП должна завершиться в этом году 13:11
Видеотрансляция: Путин проводит заседание попечительского совета РГО 13:10
Песков ответил на вопрос о проведении "Бессмертного полка" 12:59
Петербургские медики рассказали, как распознать "желудочный ковид" 12:58
Чернышенко: В России готовится новая госпрограмма по научному развитию 12:56
В Москве начался пыльцевой дождь 12:56
Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан 12:48
В рамках "регуляторной гильотины" отменено более 11 тысяч актов 12:45
Компания Sony показала смартфон за 100 тысяч рублей 12:45
О долгах россиянам расскажет робот Макс 12:43
Начинается реставрация комплекса Симонова монастыря в Москве 12:41
В московском метро пассажир на путях остановил поезда 12:37
Володин назвал освоение космоса российским преимуществом 12:30
В Тамбове возбудили дело после обрушения здания ТЭЦ 12:21
Глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег сделал предзаказ на "Спутник V" 12:19
На Парад в Петербурге пустят только с отрицательным тестом на COVID-19 12:12
Пашинян назвал Путина президентом Франции 12:07
Совфед одобрил закон о зачислении в вузы детей сотрудников Росгвардии 12:07
Опрос: Почти половина россиян не находит времени на телесериалы 12:02
Смольный попросил возбудить еще одно дело о пожаре на фабрике 11:55
Нацбанк Беларуси повысил ставку рефинансирования 11:47
Помощник президента России пригласил на встречу американского посла 11:44
Мобильные пункты вакцинации откроют еще в трех городах Крыма 11:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 13:07

Проект 5-100 дал новый импульс развития ТюмГУ

На заседании Ассоциации "Глобальные университеты" подвели итоги Проекта 5-100 и обсудили его эффекты для российской системы образования. В заседании приняла участие проректор ТюмГУ Таисья Погодаева.
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

За последние 25 лет в системах высшего образования различных стран было запущено более 40 инициатив поддержки международной конкурентоспособности вузов. По словам Ярослава Кузьминова, председателя Совета Ассоциации, ректора НИУ ВШЭ, Россия показала самые хорошие результаты. Количество вузов в предметных рейтингах увеличилось в 15,5 раза, а количество позиций - в 26,4 раза.

"Это действительно серьезный сдвиг и в международных позициях нашей страны в глобальном разделении академического труда, - заявил Кузьминов. - Вузы Проекта 5-100 сегодня лидируют на российском образовательном рынке. Они занимают ведущие позиции по качеству приема, а это важнейший показатель репутации, в них поступает половина победителей олимпиад. Доля иностранных студентов в расчете на один вуз увеличилась в 2,6 раза, доля аспирантов - в 2,4 раза. Вузы проекта 5-100 выступили инициаторами развития цифрового образования в России - учредили Национальную платформу открытого образования, размещают курсы на Coursera. Проект 5-100 обеспечил рост публикаций в международных научных журналах более чем в 4 раза, количество цитирований, свидетельствующее о качестве публикаций, - в 6,4 раза".

С тем, что проект успешен, согласились научный руководитель Московской школы управления "Сколково" Андрей Волков, директор Департамента аудита образования, науки и инноваций Счетной палаты РФ Светлана Меркушина, вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Проректор ТюмГУ Таисья Погодаева отмечает: "Для нашего университета Проект 5-100 ассоциируется со сложным периодом самоопределения, обретения идентичности, становления на рельсы динамичного развития. Мы не только осуществили проект по трансформации образования, который стал бенчмарком в общероссийском пространстве, но и стали частью сильной команды лучших российских университетов, которая за пять лет сумела осуществить много позитивных сдвигов. Так, увеличилось количество позиций в предметных рейтингах QS, почти в два раза вырос средний объем НИОКР, цитирование ученых возросло в 6,4 раза, запущен процесс цифровизации образования в части онлайн-курсов и цифрового управления образованием".

Итоги встречи прокомментировал ректор ТюмГУ Иван Романчук: "Мы коренным образом переосмыслили стратегию развития университета в части образовательной и научно-исследовательской деятельности, обновили инфраструктуру, оцифровали базовые процессы, нарастили материальные и интеллектуальные ресурсы. Но самое главное, мы стали смысловыми лидерами изменений в высшей школе, а потом и экспертами во многих сферах университетской жизни".

Напомним, проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100) был запущен в соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации в 2012 году как инструмент наращивания научно-исследовательского потенциала группы национальных университетов и укрепления их конкурентных позиций на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. К участию был отобран 21 ведущий вуз России, в том числе Тюменский государственный университет.

Сайт ТюмГУ

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Косачев о полетах в Турцию: Запрета по политическим причинам не было
Помощник президента России пригласил на встречу американского посла
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве посетителя фитнес-клуба
Корабли ЧФ проведут стрельбы на фоне прибытия эсминцев США
В Барнауле СК начал проверку обрушения трубы на ТЭЦ-2