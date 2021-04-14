Проект 5-100 дал новый импульс развития ТюмГУ

На заседании Ассоциации "Глобальные университеты" подвели итоги Проекта 5-100 и обсудили его эффекты для российской системы образования. В заседании приняла участие проректор ТюмГУ Таисья Погодаева.

За последние 25 лет в системах высшего образования различных стран было запущено более 40 инициатив поддержки международной конкурентоспособности вузов. По словам Ярослава Кузьминова, председателя Совета Ассоциации, ректора НИУ ВШЭ, Россия показала самые хорошие результаты. Количество вузов в предметных рейтингах увеличилось в 15,5 раза, а количество позиций - в 26,4 раза.

"Это действительно серьезный сдвиг и в международных позициях нашей страны в глобальном разделении академического труда, - заявил Кузьминов. - Вузы Проекта 5-100 сегодня лидируют на российском образовательном рынке. Они занимают ведущие позиции по качеству приема, а это важнейший показатель репутации, в них поступает половина победителей олимпиад. Доля иностранных студентов в расчете на один вуз увеличилась в 2,6 раза, доля аспирантов - в 2,4 раза. Вузы проекта 5-100 выступили инициаторами развития цифрового образования в России - учредили Национальную платформу открытого образования, размещают курсы на Coursera. Проект 5-100 обеспечил рост публикаций в международных научных журналах более чем в 4 раза, количество цитирований, свидетельствующее о качестве публикаций, - в 6,4 раза".

С тем, что проект успешен, согласились научный руководитель Московской школы управления "Сколково" Андрей Волков, директор Департамента аудита образования, науки и инноваций Счетной палаты РФ Светлана Меркушина, вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Проректор ТюмГУ Таисья Погодаева отмечает: "Для нашего университета Проект 5-100 ассоциируется со сложным периодом самоопределения, обретения идентичности, становления на рельсы динамичного развития. Мы не только осуществили проект по трансформации образования, который стал бенчмарком в общероссийском пространстве, но и стали частью сильной команды лучших российских университетов, которая за пять лет сумела осуществить много позитивных сдвигов. Так, увеличилось количество позиций в предметных рейтингах QS, почти в два раза вырос средний объем НИОКР, цитирование ученых возросло в 6,4 раза, запущен процесс цифровизации образования в части онлайн-курсов и цифрового управления образованием".

Итоги встречи прокомментировал ректор ТюмГУ Иван Романчук: "Мы коренным образом переосмыслили стратегию развития университета в части образовательной и научно-исследовательской деятельности, обновили инфраструктуру, оцифровали базовые процессы, нарастили материальные и интеллектуальные ресурсы. Но самое главное, мы стали смысловыми лидерами изменений в высшей школе, а потом и экспертами во многих сферах университетской жизни".

Напомним, проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100) был запущен в соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации в 2012 году как инструмент наращивания научно-исследовательского потенциала группы национальных университетов и укрепления их конкурентных позиций на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. К участию был отобран 21 ведущий вуз России, в том числе Тюменский государственный университет.

Сайт ТюмГУ

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ