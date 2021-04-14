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14.04.2021 09:44
Рубрика: Общество

Семьи с детьми на Ямале начали получать повышенные выплаты

Текст: Елена Панова
Многодетные ямальцы получат повышенные выплаты. Речь идет о семьях с детьми от трех до семи лет. Им положены выплаты по Указу президента по дополнительной поддержке семей. Отметим: в округе решение главы государства начали выполнять первыми в стране.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Деньги уже поступают на счета родителей. Максимальная сумма составляет 16 903 рубля на одного ребенка в зависимости от доходов семьи. На получение повышенного пособия подано уже более 2300 заявлений.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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- В своем послании в январе прошлого года Владимир Путин объявил о введении очередной меры поддержки семей с небольшими доходами - пособиях на детей от трех до семи лет. Мы тогда приложили все усилия, чтобы как можно быстрее запустить механизм их выплаты, - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. - Прошло всего несколько недель, и мы уже начали переводить деньги на карты родителей. Важно, что в этом году условия получения денег доработаны, и теперь есть возможность получать выплату в удвоенном размере, в пределах прожиточного минимума на ребенка, а на Ямале это почти 17 тысяч рублей.

Материальную поддержку семьи с детьми от 3 до 7 лет получали и раньше. Более того, в прошлом году в округе выплаты увеличили сразу в восемь раз - с 1038 до 8350 рублей. Существенную поддержку тогда получили почти 15 000 ямальских детей.

С этого года пособие составляет от 8 451,50 до 16 903 рублей на одного ребенка в зависимости от доходов семьи. Новым законом вводится правило "нулевого дохода". Он вводит избирательный механизм выплат денег тем, кто в них нуждается больше всего. Семьи с самыми маленькими доходами получают удвоенные выплаты.

Кроме того, особое условие получения средств поддержки предусмотрено для семей, ведущих традиционный образ жизни, -оленеводов-кочевников, рыбаков и т. д. Они освобождены от обязанности предоставлять сведения о доходах. Планируется, что поддержку получат 5000 детей из 3000 семей тундровиков.

Как отметил Дмитрий Артюхов, семьи коренных народов стали одними из первых получателей средств поддержки. Связано это с тем, что у них традиционно большие семьи, много детей, но при этом относительно невысокие доходы.

Фото: iStock
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Так, в семье Худи трое ребятишек. Из них двое - как раз в возрасте от трех до семи лет. Семья кочует по тундре, у них небольшое оленье стадо - всего около 150 голов. Родители мужа уже пожилые и переехали в поселок. Молодой семье достался в наследство чум. Клавдия Худи официально не работает, получает пособия.

- Дохода у нас никакого нет. Вчера пришло СМС-сообщение, что нам положены выплаты. Для нас это большая помощь. Сначала пособие подняли от тысячи до восьми, а теперь оно стало еще больше. Этого нам будет хватать на все. На продукты особенно, сейчас ведь на лето нужно будет закупаться, - отметила Клавдия Худи.

Отметим: ранее на Ямале был увеличен и размер социальных выплат для тундровиков. Так называемые кочевые выплаты выросли с 3000 до 5000 рублей в месяц на человека. Их получают в регионе 10 000 человек. Кроме того, в пандемию тундровиков финансово поддержали единовременной выплатой в 5000 рублей. Ее получили 1609 пожилых граждан и 7800 детей.

А две недели назад губернатор Ямала объявил о новой мере поддержки молодых семей кочевников при рождении третьего ребенка. Им будет выдаваться чумовой капитал - шесты, нюки, нарты, печи и другие предметы быта для обустройства традиционного жилища. Их общая стоимость - больше полумиллиона рублей. Причем чумовой капитал не исключает права и на получение регионального материнского капитала, который выдается в регионе на третьего и всех последующих детей. Напомним: он самый большой в стране - 500 000 рублей.

В регионах Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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