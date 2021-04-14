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14.04.2021 15:26

Цена пробега

Уральцы стали чаще покупать подержанные машины у автодилеров
Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 81(8432)
С прошлого февраля рынок подержанных автомобилей в УрФО, по данным интернет-сервиса "Авито Авто", сократился на четверть. Из-за ажиотажного спроса в первом квартале 2020-го (рост на 88 процентов к 2019 году) легковушки оказались в дефиците. А наращивать выпуск в пандемию производители опасались.

- Несмотря на общую отрицательную динамику, продажи автомобилей в УрФО были выше, чем в среднем по стране (без учета Центрального и Приволжского округов). Так, в прошлом году в УрФО продали 146 тысяч новых машин (10 процентов общероссийского рынка) и 506,5 тысячи - с пробегом, - говорит директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Количество объявлений на профильных сайтах тоже выросло, например, в три раза на Авито - за счет подключения новых автодилеров. Аналитик интернет-сервиса Алексей Ткачук объясняет, что еще год назад 70 процентов рекламных сообщений поступало от частных продавцов, которые в половине случаев устанавливают цену выше рынка. Но осенью их доля снизилась - на смену пришли профессиональные торговцы, в результате машины с пробегом реже покупают "с улицы".

По данным Ткачука, средняя стоимость подержанных авто увеличилась на 14 процентов - до 418 тысяч рублей - и продолжит расти, учитывая особое внимание автодилеров к данной категории продаж. Большинство предложений в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях достигает полумиллиона, а в Курганской - 300 тысяч. На Ямале и в Югре - дороже.

- Рынок же новых автомобилей, по нашим оценкам, нескоро восстановится: отечественные производители сокращают выпуск из-за снижения покупательской способности граждан, - прогнозирует Ткачук.

Между тем, согласно отчету Ассоциации Европейского Бизнеса, объем реализации легковых авто и легкого коммерческого транспорта в России в позапрошлом месяце увеличился на 0,8 процента. Всего продали 120 тысяч автомобилей. Специалисты "Автостата" подсчитали: в начале года доля продаж машин массового сегмента снизилась на пару процентов, при этом на 4-5 процентов вырос премиальный (на Урале оба сегмента показали спад).

С мая оформить куплю-продажу подержанного автомобиля можно по интернету
В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Курганская область

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