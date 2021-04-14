В прошлом году в столице Урала запустили сервис краткосрочной аренды электросамокатов (кикшеринг): на них с удовольствием разъезжают офисные работники, курьеры, дети с родителями. Летом 2020-го спрос на двухколесный транспорт в три раза превысил предложение, так как было доступно всего 500 единиц техники. Организаторы проекта взяли это на заметку: в нынешнем году они готовы предложить жителям и гостям города 1700 машин.

Не успел растаять снег, екатеринбуржцы увидели электросамокаты буквально на каждом шагу. В пресс-службе московской компании (франшиза работает в 16 городах России) объяснили: создана сотня виртуальных парковок - этого достаточно, чтобы сдавать в аренду транспорт последней мили. Самокат можно оставить как на оборудованной велопарковке, так и во дворе - нужно просто найти ближайшую "стоянку" на карте в мобильном приложении. Зона охвата нынче расширилась вплоть до спальных районов.

- 65 процентов всех поездок идут по транспортному сценарию, особенно в будние дни. В выходные горожане выбирают более длинные маршруты - появляется время на прогулки. В зависимости от спроса действуют разные тарифы. Допустим, если в парке электросамокатов много, стоимость за старт и минуту проката снижается, - объясняют в компании.

Учитывая екатеринбургские пробки и отсутствие парковочных мест в центре, пожалуй, действительно есть резон ездить не на автомобиле, а на метро - от станции взять самокат и быстро добраться до нужной точки. Арендовать эту технику на сутки нельзя: в компании говорят, что микромобильный транспорт не подразумевает длительное использование (заряда, как правило, хватает на несколько часов), но должен быть доступен в любое время.

Интересно, что спрос на электросамокаты растет пропорционально наращиванию парка техники: когда многие вокруг ездят на бесшумных и экологичных двухколесных машинах, так и тянет тоже промчаться с ветерком. В прошлом году сервисом воспользовалось два миллиона россиян. Запуская нынче в разных городах свыше 30 тысяч электросамокатов, основатели рассчитывают довести количество клиентов до шести миллионов.

К слову, используемые в этом году в столице Урала самокаты более современные, чем раньше, они уже не привязаны к парковке физически - это устройство Интернета вещей с множеством сенсоров. Машина просто стоит на тротуаре, но не поедет, пока вы не выполните все необходимые манипуляции. Высокотехнологичная модель оснащена тремя видами тормоза и имеет ограничение скорости до 25 километров в час для безопасного передвижения. Такая машина стоит более 30 тысяч рублей, и, чтобы закупить большое количество самокатов и усовершенствовать сервис, компания привлекла деньги нескольких партнеров - более 1,9 миллиарда рублей.